В мае газ может снова подорожать: как вырастут тарифы

Деньги

Украинцы постепенно привыкают к новым ценам на газ, отопление и горячую воду. Далеко не все семьи в состоянии оплачивать счета по новым тарифам. Это уже сейчас приводит к стремительному росту задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, по итогам 2018 года общий долг населения за «коммуналку» вырос на 70% и на начало 2019 года составлял 55,6 млрд грн. Однако вскоре украинцев ожидает новое испытание. Уже с мая может существенно вырасти стоимость газа, что повлечет за собой рост всех коммунальных тарифов.

Официального правительственного решения о новом, более высоком тарифе на газ пока нет. Но об этом активно говорят как в правительстве, так и чиновники на местах.

В частности, о грядущем с 1 мая 2019 года повышении стоимости газа для населения на 20% предупредил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Он рассказал, что правительство формирует цены для бытовых пользователей в соответствии с расчетом по формуле, которая заложена в постановлении № 867.

«С 1 ноября 2018 года люди платят 60% от рыночной цены. Но эта формула предполагает с 1 мая повышение цен для населения до 80% от рыночной стоимости газа», — сказал Рева.

Кроме того, чиновники на местах уже готовятся к повышению цен на газ и, соответственно, тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» с мая 2019 года планирует повысить тарифы на электричество и отопление.

Как сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сейчас происходит формирование тарифа на отпуск электрической и производство тепловой энергии. Он отметил, что уже прошли первые общественные обсуждения новых тарифов, которые должна утвердить НКРЭКУ.

Согласно протоколу общественных обсуждений, тариф на производство тепловой энергии для населения планируется увеличить на 18,98% (с 964,19 грн за Гкал до 1147,20 грн); для религиозных организаций — на 18,48% (с 985,02 грн до 1167,04 грн); для бюджетных учреждений — на 18,68% (с 984,67 грн за Гкал до 1168,60 грн); для других потребителей — на 18,79% (с 984,12 грн за Гкал до 1169,06 грн за Гкал).

Тариф на электроэнергию «Киевтеплоэнерго» планирует увеличивать в два этапа. Сначала его собираются повысить на 23,94% — со 141,43 коп. за кВтч до 175,29 коп. за кВтч. Этот тариф будет действовать до 1 июля 2019 года. После этого цену планируют увеличить еще на 31,24% по сравнению с действующим сейчас тарифом, до 185,61 коп за кВтч.

Грядущее подорожание газа вызывает у людей множество вопросов. В частности, Если газ подорожает на 20%, то на сколько вырастут цены на горячую воду и отопление?

«С 1 ноября 2018 года из-за подорожания газа на 23,5% стоимость кубометра составляет около 8,5 грн. В связи с чем стоимость отопления и горячей воды в среднем увеличилась на 14,1%. Составляющая газа в тарифе на отопление и горячую воду заложена в размере около 60%. Поэтому если сейчас, например, отопление для семьи обходится в 1700 грн, то после подорожания газа при таком же потреблении людям придется заплатить уже около 2000 грн. При этом необходимо учесть, что каждый поставщик горячей воды и тепла имеет свою структуру тарифа. Например, у одной компании тариф может вырасти на 20%, а у других — на 22−24%», — сообщила «ФАКТАМ» член правления Международной ассоциации «Институт национальной политики» Марина Багрова.

Не стоит забывать, что в последнее время резко выросла задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому возникает вопрос: не станет ли повышение стоимости газа и коммунальных услуг катализатором для накопления долгов?

«Практика показывает, что, к сожалению, любое повышение цен на жилищно-коммунальные услуги в первые месяцы способствует росту задолженности. Причем долг возникает не только по тем видам услуг, которые подорожали, но и по другим. Это некий „платежный цинизм“, психологический фактор. Если же увеличившаяся нагрузка на семейный бюджет не позволяет вовремя и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги, тогда повышение тарифов будет дополнительным толчком к оформлению субсидии», — рассказал «ФАКТАМ» основатель Investment Development Property Игорь Черненко.

Впрочем, долги имеет не только население, но поставщики коммунальных услуг. По данным Государственной службы статистики Украины, за 2018 год поставщики коммунальных услуг задолжали только за газ (с учетом штрафов и пени) около 57,5 млрд грн. Поэтому возникает вопрос: как рост задолженности населения отразится на работе коммунальщиков, которые сами являются должниками?

«Экономические потери поставщиков от непогашенных долгов можно покрыть двумя путями — повышением тарифов или предоставлением неограниченной возможности взимать с потребителей штрафы за любые нарушения условий договоров. Частичную компенсацию поставщики получают в виде субсидий, на которые в 2018 году государство потратило 64,4 млрд грн.

Кстати, программа монетизации субсидий не сможет повлиять на уменьшение задолженности. Ведь экономическая природа и назначение субсидий — уменьшение расходов производителя или продавца коммунальной услуги. Рядовому потребителю субсидия дает возможность сэкономить свой бюджет, но сохраненные средства вряд ли пойдут на погашение накопленных долгов", — сообщил «ФАКТАМ» преподаватель Запорожского национального университета кандидат экономических наук Константин Денисов.

Стоит отметить, что проблема роста стоимости газа для населения влияет на экономику страны в целом.

«Сейчас Украина импортирует газ — хотя и из Европы, но все еще российский. И платим мы за него валютой. Повышение цен для населения сделает меры по энергоэффективности еще более экономически привлекательными. Утепление стен, замена окон и дверей — это те работы, которые выполняет национальный бизнес. Поэтому лучше платить за энергоэффективность и оставлять деньги внутри страны, чем покупать импортный газ. Кроме того, мероприятия по энергоэффективности являются окупаемыми. Рано или поздно потребитель вернет вложенные средства и начнет экономить. Поэтому повышение цен будет стимулировать людей вкладывать деньги в национальную экономику», — сообщил «ФАКТАМ» председатель неправительственной организации «Украинская климатическая сеть» Илья Еременко.

Стоит напомнить, что в январе суммы в платежках за централизованное отопление в Киеве по сравнению с декабрьскими увеличились на 40−60%. По словам столичных чиновников, это связано как с повышением тарифов на отопление и горячую воду, так и с низкой среднемесячной температурой воздуха.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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