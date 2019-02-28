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Под Харьковом ввели карантин из-за кори
Из-за угрозы эпидемии кори в Нововодолажском районе Харьковской области ввели карантин. 26 февраля там заболел школьник, сообщает Харьковская областная государственная администрация.
Сообщается, что ребенок участвовал в песенном конкурсе и контактировал с тремя десятками детей. Всего же с начала года в регионе зарегистрировано 779 больных корью.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине продолжается эпидемия кори. Недавно в Киеве была зафиксирована первая в этом году смерть от кори. Таким образом, к восьми летальным случаям с начала года добавился еще один. Скончалась 57-летняя женщина, у которой на фоне инфекционного заболевания развились тяжелые осложнения: пневмония и, возможно, тромбоэмболия легочной артерии.
О том как отличить эту инфекцию от обычной ОРВИ, а также ответы на другие распространенные вопросы, связанные с корью, читайте в материале «ФАКТОВ»: Ребенка с симптомами кори вести в поликлинику не надо — врач обязан осмотреть его на дому.
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