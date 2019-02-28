Прямая линия

Ребенка с симптомами кори вести в поликлинику не надо — врач обязан осмотреть его на дому

Корью дети и взрослые люди болели издавна, и врачеватели даже называли эту инфекцию детской чумой — из-за высокой смертности. Пока в 60-х годах прошлого столетия не появилась спасительная вакцина. Об этом на прямой линии «ФАКТОВ», отвечая на вопросы читателей, рассказала детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная. Почему корь, которая считалась побежденной, снова пошла в атаку? Как отличить эту инфекцию от обычной ОРВИ? Сколько времени заболевший ребенок заразен для окружающих? Нужно ли сдавать какие-то анализы тем, кто перенес корь? Ответы на эти и другие вопросы — в прямой линии.

«Здорового малыша следует привить в первые 72 часа после контакта с больным»

*— Здравствуйте, Людмила Александровна! Вас беспокоит Евгения, бабушка девятимесячного внука. В Киеве сейчас много заболевших корью. Можно ли привить внука раньше, чем в год?

— Первая прививка против кори, согласно Национальному календарю прививок, проводится малышам в 12 месяцев. Но еще в прошлом году Минздрав Украины рекомендовал в районах с высокой заболеваемостью корью перенести введение первой дозы вакцины КПК (корь, паротит, краснуха) на девять месяцев. Знаю, что в некоторых поликлиниках Киева врачи идут навстречу родителям, которые хотят сделать прививки грудным малышам чуть раньше положенного срока. Мамы и папы объясняли это тем, что ребенок был в контакте с заболевшим. Считается, что здорового ребенка следует привить в первые 72 часа после контакта.

— Когда выработается иммунитет после прививки?

— Защитные антитела начинают вырабатываться уже через одну-две недели после прививки. А если кто-то из привитых деток и заразится корью, то заболевание будет протекать легче.

*— Это Ольга, киевлянка. У пятилетней дочки вдруг поднялась температура, начался кашель, заложило нос. Но педиатр отказалась прийти на вызов, назначив лечение по телефону. Появилась в доме лишь тогда, когда у малышки возникла коревая сыпь. Врач имеет право ставить диагноз, не осмотрев ребенка?

— Доктор обязан прийти на вызов, если у ребенка высокая температура, кашель, насморк и конъюнктивит. Подчеркиваю: обязан! Больной корью в катаральном периоде, который по симптомам напоминает обычную ОРВИ, — самый заразный.

Хорошо, что вы не повели больную дочку на прием в поликлинику. По дороге, возле кабинета врача ребенок щедро «делился» бы вирусом с окружающими детьми и взрослыми. Могло пострадать немало людей. Вирус кори очень летучий: он быстро распространяется на десятки метров по горизонтали и вертикали. Заболевший на первом этаже человек заражает тех, кто живет на восьмом-девятом. Коварство кори — в ее крайне высокой заразности. Известный академик Лев Громашевский говорил, что избежать кори удается только тем лицам, которые ни разу за свою жизнь не встретили источник инфекции.

— Как врач распознает корь, когда еще нет сыпи?

— Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что любое заболевание, которое сопровождается температурой выше 38,3 градуса в течение трех дней, появлением пятнисто-папулезной сыпи, плюс еще хотя бы одним из трех симптомов — ринит, конъюнктивит и кашель, дает основание заподозрить корь. Врач всегда должен расспросить родителей, привит ли ребенок, был ли в контакте с больным.

Очень важен грамотный осмотр. Корь можно распознать по катаральным симптомам, а также если при осмотре слизистой полости рта на внутренней поверхности щечек и по переходной складке от щеки к десне видны пятна, напоминающие крупинки манки (они называются пятна Бельского — Филатова — Коплика). Эти пятна, которые появляются на второй-третий день заболевания, также могут быть видны на конъюнктиве глаз, в области половых органов, хотя у некоторых детей такого признака нет.

Еще на корь указывают мелкие пятна-папулы, которые появляются на небе на второй-четвертый день болезни. Они сливаются, и слизистая горла выглядит красной, воспаленной. Это коревая разлитая энантема. Вирус настолько ядовит, что может поразить слизистые пищеварительного тракта, вызвав кишечный синдром. У грудничков возникает диарея.

Очень характерный признак кори — светобоязнь, которая появляется из-за спазма век. Больной ребенок щурится, не может смотреть на свет, просит задернуть шторы, приглушить яркий торшер, выключить телевизор. Возникает неудержимое слезотечение, и лицо выглядит заплаканным: оно отекшее, одутловатое, с припухшими веками.

Из-за того, что вирус кори поражает дыхательные пути, ребенка мучает сухой кашель. Может возникнуть ларингит, при котором кашель лающий, голос сиплый. Диагноз проясняется, когда на четвертый-пятый день заболевания появляется характерная сыпь — сначала за ушами, на лице и шее, а затем постепенно распространяется на руки, туловище, ножки.

Симптомы кори Повышение температуры.

Сухой кашель, боль в горле.

Выделения из носа.

Конъюнктивит.

Светобоязнь и слезотечение.

Появление сыпи на четвертый-пятый день болезни.



«У того, кто перенес инфекцию, в течение месяца иммунитет может быть угнетен, поэтому легко заболеть гриппом, ОРВИ»

*— Прямая линия? Оксана из города Ковель. Почему корью болеют и привитые дети?

— Иногда детский организм не может дать адекватный иммунный ответ на прививку. Причины бывают разные. Например, ребенок сразу после введения вакцины перенес какую-то вирусную инфекцию — организм боролся с ней, а иммунная система не смогла полноценно выработать защитный титр антител против кори.

— Сколько времени ребенок заразный? Когда можно посещать детский сад?

— Считается, что ребенок уже заразный последние сутки-двое инкубационного периода, когда еще нет никаких симптомов. И само собой — в катаральном периоде, который может длиться три-четыре, иногда и шесть дней, а также в первые четверо суток периода высыпаний. Лучше выждать, когда ребенок поправится окончательно, и только затем отправлять малыша в детский сад.

*— Екатерина из Киевской области. Старший сын (ему девять лет), к сожалению, не привит, поэтому тяжело заболел корью. Высокую температуру не удавалось сбить даже сильным жаропонижающим. Это такая особенность кори?

— Высокая температура может плохо снижаться при любой вирусной инфекции, особенно при гриппе. Вирус кори попадает с кровью в лимфоидную ткань и начинает активно размножаться, затем поступает в кровоток (вторичная вирусемия, которая совпадает с начальным периодом кори). Поэтому температура плохо снижается.

Еще одна причина в том, что больной принимает много жаропонижающих, а это нарушает работу печени. Сегодня, в основном у взрослых пациентов, часто встречаются токсические реактивные гепатиты, обусловленные разными генотипами вирусов кори (их определено 23).

— Три дня ребенок горел, потом температура немного упала, а затем на градуснике снова под 40.

— Такая «двугорбая» температура типична для кори. В катаральном периоде она у малышей обычно не очень высокая — до 38,5 градуса, но у старших детей и взрослых доходит до 40. Затем снижается, и больной радуется, что дело пошло на поправку, а назавтра на фоне сыпи температура снова резко повышается.

*— Звонит Марина из Харькова, 27 лет. Какие осложнения дает корь?

— Хотя корь и сама по себе протекает тяжело, но гораздо опаснее осложнения. Они делятся на две группы. Первая связана с действием самого вируса. Это ранние коревые пневмонии, энцефалиты, отиты, воспаления мочевыводящих путей, ложный круп (острый ларинготрахеобронхит), синуситы, поражения глаз. Другая группа — тяжелые осложнения, вызванные присоединением бактериальной флоры: вторичные пневмонии, поражения кишечника (энтериты, колиты), тяжелые вирусно-бактериальные пневмонии, стоматиты.

После того как ребенок выздоровел, родителям не следует терять бдительность. Из-за вируса кори иммунная система минимум месяц угнетена, и ребенок уязвим перед любыми вирусными и бактериальными инфекциями. Он может легко заболеть гриппом или другой ОРВИ, из-за атаки стрептококка возможно развитие тяжелого тонзиллита. Иногда страдает сердце — развивается миокардит.

*— Юлия из Одесской области. Трехлетняя дочка, которая не была привита, заболела корью. Как поднять ей иммунитет?

— Посоветуйтесь со своим педиатром. Полезны витамины — С, группы В. Важно, чтобы ребенок полноценно питался, ведь в конце зимы иммунная система у всех уже истощена. Если сыпь исчезнет, чаще выходите с девочкой на свежий воздух.

— Я очень боюсь, что ухудшится зрение, ведь прочитала, что одно из осложнений кори — слепота.

— Важно помнить, что из-за опасного вируса может пострадать зрительный или слуховой нерв. Сегодня заболевшему корью ребенку в течение двух дней назначаем витамин А в капсулах или каплях. Это защитит глаза, особенно роговицу, от поражения. Мы даем этот витамин всем больным детям, начиная с рождения. Конъюнктивит лечим с помощью антисептиков, капель, содержащих антибиотики. Иногда родители, заметив, что у ребенка покраснели и воспалились глаза, ведут его к офтальмологу. Этого делать нельзя, чтобы не заразить других детей и взрослых, которые не привиты и не болели корью. Также ошибку совершают педиатры, которые направляют детей с конъюнктивитом к детскому офтальмологу, ведь не исключено, что это проявление кори.

Лечение кори — это симптоматическая терапия Жаропонижающие лекарства.

Отхаркивающие.

Капли в нос, промывание слизистой носа солевыми растворами.

Глазные капли.

Противовоспалительные средства для горла.

Витамин А.

Обильное питье.



«Чтобы вирус быстрее покинул организм, нужно много пить: узвары, морс, минеральную воду, чай»

*— Ольга из Винницы. Пятилетний сын из садика принес корь. Это подтвердила педиатр, назначила лечение. Можно ли ребенку давать сорбенты?

— В этом нет необходимости. Вместо сорбентов лучше как можно больше пить: узвар, компот, чай, щелочную минеральную воду без газа. Очень полезен морс. А вот соки из цитрусовых, как и сами фрукты, на время лучше исключить: они часто провоцируют аллергию.

*— «ФАКТЫ»? Анна из Киева. Какие анализы нужно сдать после того, как ребенок переболел корью?

— Детям, которые лечились в стационаре, мы при выписке обязательно делаем анализы крови и мочи. Если результаты в норме, у ребенка нет температуры, его ничего не беспокоит и мама не тревожится, то все в порядке. Я также рекомендую сдавать общие анализы крови и мочи ребенку, лечившемуся дома. Результаты анализа мочи помогут не пропустить инфекцию мочевыводящих путей, которая возникает как осложнение кори. Кровь тоже иногда бывает, как мы говорим, неспокойная — изменяются показатели формулы крови, повышается скорость оседания эритроцитов (СОЭ), и такой ребенок требует углубленного обследования.

— Что еще поможет быстрее восстановиться?

— Правильное полноценное питание. Из рациона лучше исключить острые, соленые, копченые продукты. Они тяжело перевариваются и здоровыми детьми, а у ослабленных могут вызвать поражения кожи — инфекционно-аллергический дерматит.

*— Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Валерия, звоню из Винницкой области. Сейчас все так напуганы корью, но ведь высокая температура часто бывает и при других заболеваниях. Как понять, почему она повысилась?

— В этом должен разобраться врач. Не всегда высокая температура, кашель и насморк — это корь. Такие симптомы могут давать грипп или ОРВИ, стрептококковая ангина, пневмония, менингококковая инфекция и много других заболеваний.

*— Мирослава из Львовской области. У нас сейчас массово прививают детей, но ведь сегодня в разгаре грипп. Что будет, если после прививки ребенок заболеет гриппом?

— Возможно, необходимые защитные антитела не смогут выработаться, ведь иммунная система вынуждена работать на два фронта сразу. Прививать детей нужно, но стоит ли так массово?

Осложнения кори Пневмония.

Отит.

Синусит.

Энцефалит.

Поражения глаз.

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» детский гастроэнтеролог Татьяна Рубан рассказала, чем кормить заболевшего ребенка и как восстановить пищеварение после антибиотиков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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