Здоровье

Корь не отступает: за неделю в Украине два летальных случая заболевания

Масштабная вспышка кори в Украине продолжается. За последнюю неделю опасное заболевание унесло две жизни: умер 18-летний студент из Винницы и еще один взрослый житель. А с начала года от осложнений кори умерли восемь человек.

В целом за неделю корью заболели 3142 человека. Статистика говорит, что заразиться шансы есть у всех: число заболевших взрослых и детей существенно не отличается (1472 взрослых и 1670 несовершеннолетних). Несмотря на небольшой спад (-7%) в сравнении с предыдущей неделей, говорить о том, что вспышка болезни стихает, преждевременно.

С начала года самой неблагополучной по кори остается Львовская область (3703 заболевших). На вторую половину февраля здесь запланированы чрезвычайные меры по иммунизации детей. Также проблемными признаны Винницкая (1660 заболевших), Ровенская (1636) и Хмельницкая (1299) области. Киев — на пятом месте, за полтора месяца с начала года заболели 1508 человек — 835 взрослых и 673 ребенка.

В Минздраве призывают немедленно вакцинироваться, если случился контакт с больным корью. Дети с псевдосправкой о вакцинации могут бесплатно наверстать пропущенные по календарю прививки.

«ФАКТЫ» собрали полезные советы в период вспышки болезни: как отличить корь от других инфекций, как защититься от вируса и что делать, если вакцина «не сработала».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter