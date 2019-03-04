Украина создает собственный космодром: раскрыты новые детали

Наука и технологии

В Украине будет построен собственный космодром. Проект будет возведен совместными усилиями объединения «Южный машиностроительный завод им. А.М.Макарова» («Южмаш») и Херсонского государственного завода «Паллада».

Отметим, что «Южмаш» считается одним из флагманов производства ракет-носителей и спутников в мире, и это позволяет государству обеспечивать 8−10% пусковых услуг, которые предоставляются ежегодно международным компаниям, а «Паллада» широко известна многочисленными инновационными решениями, применяемыми при строительстве плавучих сооружений (доков, эллингов, шлюзов и т. д. ) водоизмещением от 100 000 тонн, пишет ОК.

«Украина не имеет собственного космодрома, хотя сам только Южмаш специализируется на ракетостроении и осуществляет внешнеэкономическую деятельность с 23-мя странами, в том числе Европы. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине», — сообщил генеральный директор «Южмаша» Сергей Войт.

Ожидается, что космодром сможет обеспечивать пуски на любые орбиты, перемещаясь по океану в нужную точку со скоростью до 16 узлов (в дневное время, ночью — до 20), и сохранять полную работоспособность при волнении до 9 баллов, а ограниченную — до 11.

Известный украинский космоблогер Валентин Гаденов позитивно отнесся к идее строительства космодрома в Украине, но высказал скептицизм относительно стоимости проекта.

«Только единственное зацепило, что на постройку космодрома хотят от 12−15 миллиардов долларов! Ребята, Маск у себя в Америке строит космодром за 150 миллионов долларов, мы же не Америка, зачем так сразу вот миллиарды. Это немного огорчает, так как в современном мире всё стало намного дешевле чем раньше. Ну, следим за событиями. Самое главное, что началась чуть-ли не конкуренция, кто и где будет строить космодром. Сейчас всё больше структур начинают понимать, чем это грозит, в хорошем смысле, и какие выгоды даёт наличие космодрома в стране», — написал он в Facebook.

О том, насколько реально строительство собственного космодрома в Украине и каковы перспективы Украины в космической индустрии читайте в материале «ФАКТОВ»: Мы планируем построить в Украине космодром, это принесет массу преимуществ, — известный космоблогер.

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