Супрун развеяла мифы о кори

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, часто дающая советы украинцам, на своей странице в Facebook попыталась популярным языком разъяснить все преимущества вакцинирования против кори и развеять существующие мифы, которые прочно укоренились в сознании людей, ставших жертвами пропаганды против прививок.

Супрун подчеркивает, что корь — смертельно опаснаяболезнь. Мифом является то, что у переболевшего ребенка иммунитет станет пожизненным.

«Если ребенок заболеет корью и выздоровеет, у него действительно сформируется иммунитет против этого заболевания. Однако инфекция может вызвать осложнения: поражение мозга (энцефалит), бронхит, пневмонию», — пишет чиновница и приводит неоспоримые цифры.

«По данным ВОЗ, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины, в 2017 году корь унесла жизни 110 тысяч человек в мире. В основном это были дети в возрасте до 5-ти лет. В Украине от кори с начала вспышки умер 31 человек. Это факт. Так же, как и то, что ни одного случая смерти от вакцин в Украине не было зафиксировано за весь период независимости. Не ограждать ребенка от кори вакциной — это заведомо подвергать ее смертельной опасности», — отмечает она.

Супрун еще раз напоминает, что прививки от кори — это единственная надежная защита от болезни и тяжелых осложнений.

«После прививки двумя дозами вакцины КПК остается небольшой риск (3−5%), что ребенок может заболеть корью. Но даже в таком случае болезнь пройдет легче, а вероятность тяжелых осложнений (поражение мозга, инвалидности) будет значительно ниже. Поэтому сравнивать риски заболеть корью вакцинированного ребенка и невакцинированных — это манипуляция», — уточняет медик.

Супрун пишет, что существует миф о том, если не применять антибиотики и жаропонижающие средства во время болезни, то энцефалит (поражение мозга) невозможен.

На самом деле энцефалит является одним из осложнений кори. Ни в коем случае его не могут вызвать антибиотики или жаропонижающие препараты. Также препараты для снижения температуры, которые обязательно надо принимать после пересечения отметки термометра 38,5, не могут повлиять на распространение сыпи, тем более — направить болезнь в легкие и мозг.

Опровергает и.о. министра и слухи о том, что вместо жаропонижающего средства для борьбы с вирусом кори якобы поможет клизма на основе раствора соли и соды в воде.

«Такой подход к ребенку, который болеет корью, можно назвать лишь видом пыток. Не занимайтесь самолечением — при первых признаках обратитесь к врачу!», — призывает Супрун.

Напомним, на днях Ульяна Супрун рассказала, как украинкам эффективно и безболезненно сбросить лишний вес перед отпуском. А также развенчала миф о том, что бег «стирает колени». По ее словам, бег только улучшает состояние суставов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter