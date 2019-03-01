Супрун рассказала, как правильно бегать

Здоровье

Руководитель Минздрава Ульяна Супрун развенчала миф о том, что бег «стирает колени». По ее словам, бег только улучшает состояние суставов. Ранее Ульяна Супрун опровергла расхожее мнение о том, что продукты, приготовленные в микроволновке, вредны.

«Под повреждением коленей обычно имеется в виду разрушение хряща. Такое положение в медицине называется остеоартрит или остеоартроз. Это дегенеративное заболевание сустава, которое поражает не только хрящевую ткань, но и прилегающую кость, окружающие связки, сухожилия и мышцы», — пишет Ульяна Супрун в социальных сетях и добавляет: «В одном из исследований изучали распространенность остеоартрита коленного и тазобедренного суставов у марафонцев, которые еще продолжают заниматься бегом. Выяснили, что распространенность остеоартрита у марафонцев была в два раза ниже, по сравнению с людьми, не нанимающимися бегом».

По ее словам, умеренная и регулярная физическая активность, в том числе и бег, имеет защитный эффект для суставов. «Систематический осмотр показал, что у бегунов-любителей коленный остеоартрит развивался в три раза реже, чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. При этом чрезмерные нагрузки, которые имеют элитные профессиональные марафонцы, все-таки увеличивают вероятность его возникновения», — добавляет Ульяна Супрун.

При этом она отмечает, что не следует прекращать бегать или заниматься физической активностью, если у человека обнаружили остеоартрит: «Даже при развитом симптоматическом остеоартрите физическая активность является одним из основных лечебных методов. В то же время бег при остеоартрите не приводит к структурным изменениям в колене и не способствует усилению симптомов или прогрессированию структурных изменений».

По ее словам, для большинства людей будет достаточно 30 минут бега в умеренном темпе пять раз в неделю — такое количество пробежек перекрывает рекомендованную норму аэробных нагрузок. «Если соблюдать этот режим, риск повреждений опорно-двигательного аппарата минимальный, а польза для здоровья будет очень большой. К тому же бег положительно влияет на продолжительность жизни и не вреден для позвоночника», — резюмирует Ульяна Супрун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рассказала, сколько белка должны потреблять люди, чтобы уберечься от деградации мышц и разочаровала сторонников идеи, что большее потребление одного лишь белка способствует увеличению мышечной массы



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