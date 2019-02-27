Супрун развенчала миф о вреде микроволновок

Здоровье

Руководитель Минздрава Ульяна Супрун развенчала очередной миф. На этот раз о том, что микроволновые печи делают пищу вредной, излучают радиацию и вызывают рак. В то же время она предупредила о некоторых моментах, связанных с разогревом еды в пластиковой посуде. Ранее Супрун рассказала, сколько белка должны потреблять люди, чтобы уберечься от деградации мышц.

По словам Ульяны Супрун, ученые до сих пор спорят по поводу утверждения, что после нагревания в микроволновке пища становится менее питательной. «Много полезных веществ разрушается при тепловом воздействия. Наиболее теплочувствительными являются водорастворимые витамины, такие как фолиевая кислота, витамины В и С, которые есть в овощах. Именно поэтому важно учитывать их способ их приготовления», — пишет руководитель Минздрава в социальных сетях.

Так одно из исследований показало, что наиболее эффективным методом для сохранения витамина С оказалось приготовление на пару — в этом случае разрушалась лишь десятая часть витамина, содержащегося в продукте. Во время приготовления в микроволновке — примерно четверть, а в результате варки — почти половина. Другие исследования подтвердили, что приготовление в микроволновке лучше сохраняет водорастворимые витамины. К примеру, в шпинате сохраняется больше фолиевой кислоты во время приготовления в микроволновке, чем просто на плите.

В то же время, когда речь идет об овощах, добавление воды во время приготовления может значительно ускорить потерю питательных веществ. Так, брокколи, приготовленные в микроволновке в воде, теряют большое количество антиоксидантов (от 74% до 97%).

«Но в целом работает правило — чем меньше пища подвергается нагреванию, тем больше питательных веществ она сохраняет. Микроволновая печь также лучше варки тем, что витамины не вывариваются в воду, а само приготовление занимает меньше времени, что также способствует их сохранению», — добавляет Ульяна Супрун.

При этом руководитель Минздрава обратила внимание на приготовление продуктов в микроволновке в пластиковой посуде — некоторые химические вещества могут попадать в пищу во время нагревания. Фталаты и бисфенол-А, содержащиеся в пластике, связывают с нарушениями работы эндокринной системы.

Когда готовите или разогреваете пищу в микроволновой печи — обратите внимание на следующие правила:

Лучше используйте стеклянную или керамическую посуду.

Если пользуетесь пластиком для разогрева, используйте предназначенную для этого пластмассовую посуду — на ней есть соответствующая маркировк.

Если пластиковая посуда повреждена, от ее использования лучше воздержаться. Это касается старых, поцарапанных или треснувших контейнеров. В них не только не стоит разогревать пищу, но и просто оставлять в ней горячие продукты.

Никогда не нагревайте и не храните продукты в пластиковых контейнерах, которые не предназначены для пищевых продуктов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун рассказала, что больше всего витамина С содержится не в лимоне, а в шиповнике, сладком и остром перце, брокколи, брюссельской капусте, смородине и киви.

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