Как 12-летний Ференц Лист покорил парижскую публику

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 7—13 МАРТА

7 марта 1982 г. Советский режиссер Андрей Тарковский эмигрировал из СССР.

7 марта 1954 г. Дебютанты чемпионата мира по хоккею — сборная СССР — сенсационно стали победителями.

8 марта 1965 г. Международный женский день 8 Марта стал выходным.

9 марта 1959 г. В Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые была продемонстрирована кукла Барби.

10 марта 1939 г. В Москве начал работу XVIII съезд ВКП (б), на котором было заявлено о «победе социализма в СССР» и принято решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму».

11 марта 1669 г. В Италии началось извержение вулкана Этна, которое продолжалось до июля. Погибли от 20 до 100 тысяч человек, 50 поселений было разрушено.

12 марта 1940 г. Подписан договор о завершении 105-дневной советско-финской войны, по которому Выборг и Карелия переданы СССР.



Ференц Лист был единственным сыном в семье Анны-Марии и Георга Адама Листа, смотрителя за овечьим стадом, служившего в поместье венгерского князя Эстерхази. Ференц в 8 лет уже начал давать концерты в домах знатных вельмож. В 1821 году Адам перевез жену и сына в Вену, где его сына взялись обучать бесплатно знаменитые композиторы Карл Черни и Антонио Сальери. А после одного из выступлений мальчика поцеловал сам Бетховен. Лист помнил об этом всю свою жизнь.

Лист, которому еще не исполнилось и тринадцати лет, покорил французскую публику первым же своим выступлением в Париже 7 марта 1824 года. В концерте для фортепьяно с оркестром дирижер — знаменитый композитор Джоакино Россини — был настолько впечатлен игрой маленького пианиста-виртуоза, что забывал давать указания своим музыкантам.

Все парижские газеты на следующий день захлебывались от восторга: «Душа Моцарта переселилась в тело юного Листа. Он едва достает до педалей рояля, но он уже первый пианист Европы». В 14 лет Ференц уже написал оперу (кстати, единственную в его творческом наследии), она имела успех, была тут же поставлена. Главный девиз, которому Лист следовал на протяжении всей своей жизни, был: «Либо хорошо, либо никак». Он стал не просто исполнителем и композитором, но и дирижером, педагогом, публицистом. Восхищенный творчеством Паганини Лист адаптировал произведения гениального скрипача для фортепиано, назвав их трансцендентными (выходящими за пределы из-за невероятной сложности).

Руки Ференца были словно созданы для фортепиано — его кисть имела большую растяжку, он мог брать практически две октавы. Это и послужило виртуозной игре пианиста и стало эталоном в мире фортепианной музыки. Манера выступления маэстро была уникальной: он любил играть на сцене на нескольких инструментах, переходя к ним по очереди во время концерта. Играл так эмоционально, что не каждый инструмент мог это выдержать. Во время турне гениальный музыкант оставлял за собой по всей Европе пианино с порванными струнами и сломанными молоточками. К удивлению публики он мог играть на рояле так, что создавалось впечатление, будто выступает целый оркестр.

Поклонниками таланта пианиста были многие известные люди того времени. Когда музицировал Ференц, возле рояля любила сидеть знаменитая писательница Жорж Санд. Как-то она даже подралась из-за него с графиней Мари д’Агу, с которой композитор тогда жил в гражданском браке. Графиня, приревновав маэстро к писательнице, вцепилась ей в волосы. Жорж Санд была не из тех, кто позволит себе подобное обращение, и тут же атаковала графиню. Пока дамы выясняли отношения, предмет их страсти укрылся в другой комнате. Мари д’Агу оставила ради Листа мужа и не собиралась уступать его никому, тем не менее через пару лет они расстались. Когда это произошло, Ференц радостно воскликнул: «Каторжник любви наконец-то свободен! На его горизонте появилась новая галера».

В 1847 году знаменитый музыкант прибыл на гастроли в Киев. Он давал благотворительный концерт помощи детям-сиротам, и одна дама заплатила 100 рублей за билет стоимостью 1 рубль. Это была княгиня Каролина Витгенштейн. Когда маэстро представили эту женщину, она показалась ему воплощением идеала. Лист вернулся на родину, но долго не мог пережить разлуки с очаровательной княгиней и поехал в ее подольское имение. Там он создал пьесу «Украинская баллада» (его вдохновила мелодия песни «Oй не ходи, Грицю»), а в произведении «Жалоба» использовал тему песни «Biють вiтри». Находиться в Украине постоянно музыкант не мог: он по-прежнему много гастролировал. Композитор хотел жениться на Каролине, но она была замужем. Развод оказался невозможен, поэтому у влюбленной княгини не было другого выхода, кроме как бежать в Европу. Собрав в дорогу свою 11-летнюю дочь, княгиня навсегда покинула родину, где за дерзкий поступок ее лишили титула и имущественных прав. Пока длился их роман, Лист создал множество прекрасных произведений, одним из самых известных стали «Грезы любви» — посвящение любимой женщине.

Пара долго не оставляла попыток обвенчаться, обращались даже к Папе Римскому (Витгенштейн тоже была католичкой), но натыкались на непробиваемую стену. Когда в венчании понтифик отказал, Каролина посчитала, что их отношениям противится сам Господь. Набожная княгиня погрузилась в религиозные искания, а в 1865 году и Лист постригся в монахи, стал аббатом. Он сочинял только духовную музыку.

В 1875 году Листа пригласили возглавить в Венгрии Высшую школу музыки, и он согласился. Стал преподавать, возобновил гастроли. На одном из фестивалей в 1886 году музыкант сильно простудился, у него началось воспаление легких. 31 июля этого же года величайший пианист XIX века умер. Его виртуозная игра на рояле остается ориентиром и для современных пианистов.

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