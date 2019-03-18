Житейские истории

Еще несколько лет назад Влад Иванчук из Луцка даже подумать не мог, что сможет поступить в вуз за границей. А сейчас он студент Гарварда. Влад уже зачислен на первый курс. 19-летнему украинцу удалось выиграть грант, полностью покрывающий расходы на обучение и проживание. Как ему это удалось? Ведь, по словам самого Влада, когда он заканчивал украинскую школу, его английский был далек от совершенства. Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 19-летней киевлянке Наде Дубчак, которая сумела поступить в Колумбийский университет в Нью-Йорке.

Влад Иванчук закончил обычную общеобразовательную школу в Луцке. Говорит, до девятого класса учился не на отлично и английскому языку особого внимания не уделял. Поступить на учебу за границу ему казалось чем-то из области фантастики.

— Я впервые об этом задумался в девятом классе, — рассказывает «ФАКТАМ» Влад Иванчук. — Подумал, что хотел бы получить более прогрессивное образование, чем могут дать в том же Луцке. Интересовался обучением в Польше и Германии, но процесс поступления казался сложным и запутанным. США и вовсе не рассматривал. Пока не узнал о благотворительном проекте Ukraine Global Scholars (UGS) — организации, бесплатно помогающей прошедшим отбор украинским школьникам поступить на учебу в США. Прочитав об этой программе, решил попробовать свои силы.

В знаниях английского языка Влад сомневался.

— В отличие от многих участников программы, которые ездили за границу и имели опыт общения с носителями языка, я учил английский сам, — говорит парень. — За пределы Украины не выезжал, языковой практики у меня не было. До девятого класса не уделял английскому много внимания. Потом начал заниматься: читал статьи и книги, слушал музыку. Учил язык сам, без репетиторов. Подавая заявку на UGS, понимал, что мой английский наверняка слабее, чем у многих других участников. Тем не менее прошел отбор.

— Как это произошло? Вы сдавали экзамены?

— Сначала я заполнил аппликационную форму — это заявка, очень похожая на те, которые абитуриенты подают при поступлении в американские школы и колледжи. В аппликационной форме отвечаешь на вопросы о себе: кто ты, откуда, какая у тебя успеваемость в школе, какие достижения. Одна из главных составляющих заявки — эссе. В эссе можно рассказать о чем-то личном. Например, с какими трудностями ты сталкивался в жизни и как их преодолевал. Или написать о своем увлечении и своей семье. Суть этого эссе на 600 слов (разумеется, на английском языке) в том, чтобы приемная комиссия могла составить о тебе мнение. В украинских школах нас учат все писать по шаблону: вступление, общие фразы, выводы. Здесь все не так. Важно быть открытым и нестандартным.

Потом приемная комиссия UGS рассматривает все заявки и выбирает участников, которые проходят дальше. Я прошел и попал на следующий этап — онлайн-тесты по английскому и математике. Тест по английскому был не столько на знание грамматики, сколько на умение читать и обрабатывать информацию. А чтобы сдать тест по математике, вполне достаточно школьных знаний по программе. Там нет ничего сверхъестественного. Но тесты отличаются от тех, к которым мы привыкли в школах. Если в украинской школе нас просто просят вычислить площадь прямоугольника, то здесь дают задачу с конкретным примером: женщина купила квартиру, длина и ширина стен такие-то. Вычислите площадь комнаты, чтобы она знала, какого размера ей нужен коврик. Тест непростой, но ВНО (внешнее независимое оценивание. — Авт.), думаю, сложнее. К тому же практика показывает, что, даже если ты справился не со всеми заданиями, шанс пройти дальше есть. У нас были случаи, когда в следующий этап отбора проходили те, кто сдал тест по математике, выполнив всего 40 процентов заданий.

После тестов было интервью с сооснователями UGS. Кстати, сейчас такие интервью проводят и бывшие финалисты программы (сам Влад в этом году тоже планирует проводить интервью для абитуриентов. — Авт.). В основном, интервью проходят по скайпу. Я рассказывал о себе, о своем исследовании по экономике, которым занимался последние годы. Но мне было сложно объяснить его суть на английском. Поэтому в какой-то момент меня попросили перейти на украинский и рассказать об исследовании подробнее.

Участник программы может проходить от одного до трех таких интервью. После этого выбирают тех, кто прошел в онлайн-школу. Занятия в ней длятся от полутора до двух месяцев, все работают с преподавателями по скайпу. Каждую неделю было до пяти лекций, на которых нас готовили к тестам TOEFL (тесту на знание английского языка, сдача которого обязательна для всех иностранцев) и SAT (тест, который в США необходимо сдавать всем абитуриентам, независимо от того, из какой они страны). После каждой лекции выполняли домашние задания. Объем работы большой, но так как все это проходило летом, не приходилось отвлекаться на школу. Нужно было только методично и исправно заниматься. Результат будет только в том случае, если будешь много работать самостоятельно.



* Гарвардский университет — старейший вуз США

После онлайн-школы Влад Иванчук поехал в лагерь от UGS, где познакомился с другими финалистами программы.

— В лагере в течение десяти дней проходили лекции, на которых нам рассказывали о нюансах вступительного процесса, — продолжает Влад. — Мы выбирали учебные заведения, в которые собирались подавать заявки. Школ и колледжей в США тысячи, но тех, которые готовы дать финансовую поддержку иностранным студентам, значительно меньше. Организаторы программы помогали нам найти такие заведения. Но, поскольку выиграть полный грант на обучение все равно очень сложно, я подавал заявки в 15 школ.

По словам Влада Иванчука, абитуриентам его возраста (ему в тот момент было 17 лет) основатели программы чаще всего рекомендуют поступать не в колледжи, а в американские школы, где нужно учиться два года. Обучение в таких школах помогает подготовиться к поступлению в самые престижные вузы США.

— К TOEFL и SAT я уже был хорошо подготовлен, — признается парень. — Я сдал оба теста, после чего в каждой из 15 школ проходил интервью по скайпу. В результате узнал, что поступил в престижную Вестминстерскую школу в Симсбери (штат Коннектикут). Это одна из пяти школ США, предоставляющая престижную стипендию Дэвиса. Такую стипендию за год получают не более десяти абитуриентов, и дают ее поступающим из тех стран, которые еще не представлены в кампусе. Например, я в Вестминстерской школе первый украинец. Год обучения в этой школе стоит 65 тысяч долларов, но стипендия полностью покрывает эти траты. Кроме того, мне оплачиваются проживание, питание и даже авиабилеты домой на каникулы. Еще 75 долларов мне выдают на руки каждый месяц. Для США это, конечно, маленькая сумма, но на карманные расходы ее хватает.

Вестминстерская школа для Влада стала основным и очень важным шагом на пути к Гарварду. Два года обучения помогли украинцу привыкнуть не только к американской системе образования, но и к жизни в США.

— Когда я только приехал в Штаты, мне с моим уровнем английского было очень сложно, — вспоминает Влад. — Особенно при общении с другими студентами. Бывало, мне есть что сказать, хочется поддержать беседу. Но думаю я на украинском. И пока переведу все это на английский и сформулирую, люди уже переходят к другой теме. Но это временные трудности. Разговаривая с иностранцами 24 часа в сутки, быстро привыкаешь.

Система образования в США, по словам Влада, сильно отличается от украинской:

— Предметы выбирает сам студент. За год изучаем не больше пяти-шести предметов (в отличие от украинских школ, где их двадцать). Но каждый изучаем углубленно. Занятия проходят совсем не так, как в Украине. Здесь нет такого, чтобы преподаватель начитывал материал, а потом спрашивал пройденное. Ученики заранее готовятся к той или иной теме, самостоятельно изучают материал, а в классе обсуждают его с преподавателем. Учитель не читает лекцию, а ведет с учащимися дискуссию.

Подход к изучению предметов тут тоже другой. Например, история. В украинской школе я не любил этот предмет. В первую очередь потому, что не мог запомнить все эти даты. А их нужно было знать досконально — вплоть до того, чтобы помнить, какой день недели был 22 июня 1941 года. Записываясь здесь на курс истории США, я был не в восторге. И никак не мог подумать, что это будет мой любимый предмет. Здесь мы не заучиваем даты. За год учебы нам нужно было запомнить всего десять дат. Основное внимание уделяется критическому мышлению. Мы обсуждаем исторические события, проводим между ними параллели, анализируем ход событий. Это интересно и действительно откладывается в памяти.

По словам Влада, первые несколько месяцев приходилось учиться до двух часов ночи. На выполнение домашнего задания уходило очень много времени.

— На то, чтобы прочитать 30 страниц учебника истории, уходило два-три часа, — вспоминает Влад. — Я ничего не успевал. Потом, конечно, стало проще. Мне помогали учителя. Тут принято, что преподаватель может тебе помочь и во внеурочное время. Если учитель живет в кампусе, ты запросто можешь подойти к нему за ужином и попросить совета. Я так и делал.



* Прежде чем поступить в Гарвард, Влад Иванчук два года проучился в Вестминстерской школе. За это время он смог привыкнуть не только к американской системе образования, но и к жизни в США

Когда Влад освоился в школе, у него появилось время на школьный театр, плавание и фотографию. В этом году планирует заняться еще и гольфом. К тому же готовиться к поступлению в вуз ему уже не нужно — несколько месяцев назад он узнал, что поступил в Гарвард.

— Эта, казалось бы, совершенно невероятная мечта сбылась! — говорит Влад. — Обычно американские выпускники узнают решения приемных комиссий университетов весной. Но у каждого абитуриента есть возможность подать в один университет раннюю заявку и получить ответ уже в декабре. Я так и сделал и для ранней заявки выбрал Гарвард — колледж, где больше всего хотел учиться. Я начал работать над своей заявкой еще летом, но осенью пршилось переписывать некоторые эссе и сдавать дополнительные тесты.

— Что нужно для поступления в Гарвард?

— Процесс очень похож на поступление в школу. Точно так же заполняешь онлайн-заявку, где рассказываешь о своих интересах и достижениях. Пишешь эссе на 600 слов. И сдаешь экзамены. Те же SAT и TOEFL и еще по двум предметам, которые выбираешь сам. В отличие от нашего ВНО, которое проходит в строго определенный день, здесь тебе предлагают несколько дат — и ты выбираешь наиболее удобную. Если написал тест не очень хорошо, можно его пересдать. Я, кстати, пересдавал. Для поступления в Гарвард нужен высокий балл, поэтому улучшал свой результат. Сдача каждого теста платная. Например, TOEFL стоит 180 долларов, SAT — 120 долларов. Но мне повезло. Экзамены оплачивала моя Вестминстерская школа. В том числе и пересдачи.

Кроме эссе и экзаменов, в Гарвард нужно было отправить несколько рекомендаций от школьных учителей. И, конечно, пройти интервью. В моем случае собеседование проводил выпускник Гарварда, успешный бизнесмен, президент крупных инвестиционных фондов Нью-Йорка. Он сам приехал ко мне в кампус. Я ожидал, что это будет стандартное интервью о моих целях и достижениях. Был готов рассказать об экономике, о стажировках и участии в олимпиадах. Но он стал спрашивать о том, как я попал в Штаты, какой у меня характер, что я люблю. Расспрашивал об отношениях в моей семье, о родителях. Мы обсуждали настолько личные вещи, что во время интервью я расплакался. Этот человек говорил со мной как друг. Таких собеседований у меня еще не было. Мы вообще не вспомнили об экономике. Потом я узнал, что он дал мне наивысший балл среди всех, кого интервьюировал.

О том, что стал студентом Гарварда, Влад узнал на борту самолета.

— Я летел в Украину на зимние каникулы, — рассказывает Влад. — Как раз пролетал над Атлантическим океаном, когда пришел e-mail. Со мной летела подруга. Я попросил ее заснять, как я буду смотреть письмо. Хотя даже ей не сказал, что жду извещение именно из Гарварда. Помню, открываю письмо и читаю: «Рады сообщить, что вы приняты на обучение в Гарвард». Первые пару минут у меня был шок. Я просто смотрел на монитор и не мог ничего сказать. Когда осознал, тут же сообщил родителям, друзьям, учителям… Подруга сняла очень эмоциональное видео. Такие моменты не забываются.

Грант, который выиграл Влад Иванчук, предусматривает стопроцентную оплату обучения и проживания. Он поедет в Гарвард в двадцатых числах августа. И уже сейчас общается в соцсетях с будущими однокурсниками. Кроме того, в этом году Влад будет в числе волонтеров UGS и поможет выбирать новых финалистов. Заявки на благотворительную программу принимаются до 31 марта. Все желающие могут заходить на сайт www.ukraineglobalscholars.org и заполнять аппликационную форму.

«ФАКТЫ» уже сообщали, что за три года проект помог поступить в США 36 украинским школьникам. В общей сложности украинские абитуриенты получили гранты на 8,5 миллиона долларов США.

— Участники нашего проекта действительно не несут никаких затрат, — рассказала «ФАКТАМ» член правления и ментор Ukraine Global Scholars Юлия Лемеш. — Все, что от них требуется, — хорошие знания, мотивация и желание помогать своей стране. Мы не просто отбираем достойных кандидатов, но и сопровождаем их на всех этапах поступления. Просто хорошо знать английский язык мало. Человек должен уметь себя подать, чему в украинских школах вообще не обучают. Мы учим наших финалистов делать это так, как требуют американские школы и колледжи. Наш участник — это ученик 8—11-го класса украинской школы. Помимо отличной успеваемости и знаний английского, у него должны быть академические достижения. Например, победы на олимпиадах или в Малой академии наук. Ребенок должен широко смотреть на мир, вести активную жизнь вне школы — заниматься спортом, музыкой или волонтерством.

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