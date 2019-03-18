Плавание улучшает осанку, нормализует вес и укрепляет нервы: кому бассейн противопоказан

Здоровье

Плавание врачи часто рекомендуют тем, у кого есть проблемы со спиной. Занятия в бассейне позволяют исправить осанку и при этом не перегружают сердце, не травмируют мышцы. Плавание позволяет сбросить вес, успокаивает нервную систему. Ходить в бассейн можно как молодым, так и пожилым людям.

Но многих интересует один вопрос: безопасна ли вода в бассейне (напомним, «ФАКТЫ» ранее сообщали о том, что на известном курорте под Львовом пятеро детей отравились водой в бассейне)? Конечно же, ее очищают — хлорируют, озонируют или обрабатывают ультрафиолетовыми лучами. Человеку, у которого здоровая кожа, по мнению дерматологов, хлорированная вода не повредит, а у тех, у кого она сухая, склонна к раздражению, может возникнуть аллергия. После посещения бассейна у страдающих заболеваниями бронхолегочной системы, носоглотки, состояние тоже может ухудшиться. Хлор вызывает мощную аллергию, а поскольку в воде раскрываются все поры, аллерген действует агрессивно.

Часто говорят о том, что в бассейне высокий риск заразиться грибком. Но подхватить микоз в обеззараженной воде, по мнению специалистов, невозможно. А вот в зонах около бассейна, душевых и раздевалках очень реально. Поэтому ходить в этих местах нужно в резиновых тапочках. После бассейна их следует помыть. Также важно принять душ и тщательно вытереть стопы, область между пальцами ног.

В бассейне есть риск подхватить контагиозный моллюск. Это вирусное заболевание кожи чаще поражает детей. Источником заражения могут быть плавательные приспособления общего пользования, например, пластиковые дощечки.

Многие опасаются, что в бассейне повышается риск заразиться заболеваниями половых путей. Но, как утверждают врачи-дерматовенерологи, такое возможно, если воспользоваться чужим полотенцем. А во время плавания в очищенной воде это исключено.

Однако канадские ученые говорят, что даже в обеззараженной воде могут быть вредные соединения. В Университете Альберты провели исследования и выявили в воде 31 бассейна… мочу. По мнению специалистов, если вода очищается с помощью хлорирования, то компоненты мочи (аммиак и мочевина) могут вступать в реакцию с хлорсодержащими дезинфицирующими соединениями, образуя вредные продукты, в частности трихлорамин. Он может раздражать глаза, а также легкие и нередко провоцирует обострение астмы.

Когда не стоит идти в бассейн

Во время простуды. Плавая в бассейне при ОРЗ или ОРВИ, можно усугубить свое состояние. Простуда может затянуться или осложниться, например, бронхитом. К тому же высока вероятность поделиться своей инфекцией с окружающими.

Если обострилось хроническое заболевание почек и мочеполовой системы. Например, посещая бассейн при цистите, только продлите период заболевания.

Дерматит, экзема и другие кожные заболевания — противопоказание для посещения бассейна. Не стоит плавать, если порезали палец, травмировали другой участок тела.

Если появился конъюнктивит или другие проблемы с глазами, лучше остаться дома.

Правила посещения

Ополоснитесь в душе перед заходом в бассейн, используя мыло и мочалку, даже если вы мылись дома. Гигиеническую процедуру следует провести и после того, как поплаваете.

Обязательно надевайте резиновые тапочки и не снимайте их в душе. Разуться лучше перед заходом в воду бассейна.

Плавать нужно в специальном купальнике (плавках) и шапочке.

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