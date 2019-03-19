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Жертвой кори в Украине стала 9-летняя девочка (видео)
В Ровно от осложнений кори умерла 9-летняя девочка. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на днях дала ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против кори и развеяла существующие мифы о лечении этого недуга.
Как сообщает в Facebook «Типове Рівне», девочка из Березновского района заболела после контакта с больным ребенком в школе.
Ее госпитализировали сначала в районную больницу в конце февраля, а в марте перевели в областную детскую больницу.
По словам врачей, девочка по документам была вакцинирована, но лабораторные исследования показали отсутствие иммунитета к кори.
Напомним, что в Украине с начала года корью заболели 30 794 человека. За этот период зафиксировано 11 смертей от осложнений кори.
О том, как отличить корь от обычной ОРВИ, сколько времени заболевший ребенок заразен для окружающих и нужно ли сдавать какие-то анализы тем, кто перенес корь, читайте в материале «ФАКТОВ»: Ребенка с симптомами кори вести в поликлиннику не надо — врач должен его осмотреть дома.
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