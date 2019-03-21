Капельницу еще не сняли: порноактриса Беркова рассказала о своем самочувствии (видео)

Шоу-бизнес

Российская порнозвезда Елена Беркова, госпитализированная в одну из больниц Москвы, рассказала о своем самочувствии. Соответствующее видео она выложила в своем Instagram-аккаунте.

«Я снова с вами. Капельницу еще не сняли, но не беспокойтесь так за меня… Я сильная девочка. Со мной все будет в порядке! Врачи разрешили сегодня поехать домой. И сегодня я уже буду дома… Если смогу то выйду в эфир ненадолго. Всех люблю, спасибо за беспокойство! Всем отвечу, как приеду домой. А завтра я уже буду вместе с вами наслаждаться жизнью!!! Она у нас одна. Пожалуйста, будьте добрее друг к другу. Всегда ваша», — написала она.

На кадрах видно, как актриса лежит под капельницей. Несмотря на это, по ее словам, врачи уже разрешили ей поехать домой, и завтра она продолжит «наслаждаться жизнью».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елена Беркова была экстренно госпитализирована 19 марта в одну из клиник в Москве в полуобморочном состоянии. По неподтвержденной версии, она была госпитализирована из-за постоянных диет и голоданий. По словам врачей, Елена провела ночь в больнице и мгновенно уснула после принятых лекарств и уколов. Все это время рядом со знаменитостью находился ее друг. По предположению очевидцев, возможно, новый бойфренд. Напомним, что Елена Беркова в 2000-е годы снялась в ряде порнофильмов, она также участвовала в телешоу «Дом-2». Позднее пробовала себя в роли певицы и телеведущей. Также под брендом Берковой продаются секс-игрушки.

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