Российские силовики нагло грабят людей при въезде в Крым

Происшествия

В пунктах пропуска на подъезде к Крымскому мосту, где проходит проверка всего транспорта и пассажиропотока, российские силовики воруют из машин деньги и ценности. Об этом в Twitter пишет блогер с ником «КРЫМский бандеровец».

«Крым. Перед въездом на мост оккупанты не только шмонают машины покруче всякой границы, так еще и тут же воруют все, что плохо лежит. Рашисты подозревают, что Крым таки не их», — пишет он и публикует выдержку из паблика «Подслушано Судак».

В этой группе неизвестный водитель сообщает, что 20 марта при подъезде к Крымскому мосту в закрытом боксе, где осматривали его фуру, из машины исчезли 11 тысяч российских рублей. По словам водителя, сумка была убрана. И пропажу он обнаружил сразу же, так как «таможенники» даже сумку не вернули на место.

Водитель пишет, что за 10 лет работы по всей стране впервые так «лоханулся» и добавляет, «видимо, Крым не наш».

В соцсети подтверждают, что «коррупция на Крымском мосту расцвела буйным цветом».

«Как в анекдоте: в связи с рождением тройняшек, прошу сдать мне в аренду на месяц 1 метр государственной границы».

«Ну как-то оккупантам деньги на мост отбивать надо».

Специалисты не сомневаются, что истинной причиной строительства моста было не желание улучшить транспортное сообщение, а, напротив, — стремление оккупантов ограничить судоходство через Керченский пролив.

Как сообщали «ФАКТЫ», по Крымскому мосту в декабре 2019 года собираются пустить поезда, а уже с октября собираются продавать билеты. Тем временем мостостроители предостерегают пассажиров от поездок в таких составах — поезд может сойти с рельсов из-за перекоса поперечины конструкции.

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