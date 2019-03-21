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Происшествия

Под обстрелами боевиков на Донбассе погиб боец ВСУ

19:42 21 марта 2019 97
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Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 21 марта, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.

Напомним, сегодня в Одесской области простились с украинским военнослужащим Сергеем Дорофиенко, погибшим вблизи Авдеевки на Донетчине.

По информации штаба, в течение текущих суток противник пять раз открывал огонь по позициям наших войск, дважды применяя тяжелое вооружения, запрещенное Минскими договоренностями.

Из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия враг вел обстрелы украинских позиций в районе Широкино и Авдеевки.

Из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали хутор Вольный и Золотое-4.

По Пивденному били из автоматических станковых гранатометов.

Подразделения ООС отвечали на обстрелы огнем дежурных огневых средств.

«Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении штаба.

По данным минобороны, боевые потери ВСУ за последние пять календарных суток (16 — 20 марта) исчисляются тремя погибшими и шестью ранеными военнослужащими.

Как сообщали «ФАКТЫ», 16 марта в результате осколочного ранения на передовой, в районе хутора Вольный на Луганщине погиб молодой украинский боец — отец двух детей. 17 марта вследствие минометного обстрела со стороны боевиков погиб 28-летний Виктор Грабар. А 18 марта стало известно о гибели еще одного солдата 1998 года рождения.

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