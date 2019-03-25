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До плюс 16: синоптик рассказала, какой будет погода на этой неделе
На этой неделе в Украине не ожидается резких перемен погоды. Днем будет тепло, ночью температура может опускаться до минусовых значений, осадки маловероятны. Об этом «ФАКТАМ» рассказала замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.
«С понедельника по пятницу резких перемен погоды не ожидается. В Украине установится зона высокого давления, из-за чего осадки маловероятны. Дневная температура будет колебаться в пределах 7−14 градусов (до 16 градусов — в особо солнечные дни), по ночам возможен небольшой «минус», — отметила Голеня.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на текущей неделе украинцев ожидают очередные «температурные качели». А потепление синоптики обещали с 29 марта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в этом году апрель и май в Украине будут более теплыми, чем обычно. В апреле и мае синоптики ожидают температуру на два градуса выше средних многолетних значений по всей территории страны.
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