26.87 / 27.12 30.36 / 30.79
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Передала 2,2 миллиона гривен: анонимному финансисту одной из политсил объявили о подозрении (фото)

15:15 26 марта 2019 33
Гривни
Инф. «ФАКТОВ»

Следователи главного управления СБУ в Киеве объявили о подозрении женщине, которая анонимно профинансировала одну из политических партий на 2,2 миллиона гривен. Ранее сообщалось, что в одном из отделений ПриватБанка в Одесской области обнаружена «черная касса» с 1,3 млн гривен для противоправного вмешательства в выборы в пользу одного из кандидатов в президенты Украины.

Как сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, анонимно передав деньги, гражданка совершила преступление, предусмотренное ст. 159−1 (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации на всеукраинском или местном референдуме) УК Украины.

Следствие установило, что гражданка, понимая незаконность осуществление взносов в поддержку политических партий анонимными лицами, вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков. Сотрудница финансового учреждения, использовав служебное положение и административное воздействие на персонал банка, обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции.

По словам Андрея Лысенко, на расчетный счет политической партии было внесено свыше 2,2 миллионов гривен с незаконным использованием персональных данных 15 граждан Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровенской области задержали жителя города Дубно — одного из участников сети подкупа избирателей с 2,5 миллионами гривен наличными.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...

Киев
+6

Ветер: 6 м/с  3
Давление: 744 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины