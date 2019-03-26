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Передала 2,2 миллиона гривен: анонимному финансисту одной из политсил объявили о подозрении (фото)
Следователи главного управления СБУ в Киеве объявили о подозрении женщине, которая анонимно профинансировала одну из политических партий на 2,2 миллиона гривен. Ранее сообщалось, что в одном из отделений ПриватБанка в Одесской области обнаружена «черная касса» с 1,3 млн гривен для противоправного вмешательства в выборы в пользу одного из кандидатов в президенты Украины.
Как сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, анонимно передав деньги, гражданка совершила преступление, предусмотренное ст. 159−1 (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации на всеукраинском или местном референдуме) УК Украины.
Следствие установило, что гражданка, понимая незаконность осуществление взносов в поддержку политических партий анонимными лицами, вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков. Сотрудница финансового учреждения, использовав служебное положение и административное воздействие на персонал банка, обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции.
По словам Андрея Лысенко, на расчетный счет политической партии было внесено свыше 2,2 миллионов гривен с незаконным использованием персональных данных 15 граждан Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ровенской области задержали жителя города Дубно — одного из участников сети подкупа избирателей с 2,5 миллионами гривен наличными.
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