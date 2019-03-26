В Харькове задержаны бизнесмены, поставляющие газ из РФ террористам "ДНР" и "ЛНР"(фото)

Происшествия

СБУ раскрыла схему поставок сжиженного газа из России на оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщили в спецслужбе.



«В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков, организовали незаконный бизнес. С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы. Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям так называемой «ДНР», — говорится в сообщении.



Сообщается, что подозреваемые платили группировке «ДНР» «налоги» от продажи газа.



Правоохранители задержали двух человек в Харькове, им объявлено о подозрении в финансировании терроризма.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье СБУ задержала банду торговцев оружием. Двое жителей города, ранее судимых за тяжкие преступления, наладили «бизнес». Мужчины вывозили из зоны боевых действий боеприпасы и продавали их в Запорожье, находя покупателей на специализированных оружейных форумах в Интернете.

А на днях Служба безопасности Украины пресекла деятельность в социальных сетях разветвленной организации антиукраинских агитаторов. Группа троллей состояла из четырех жителей Николаева и четырех одесситов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter