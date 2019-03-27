Кабина пробита насквозь: в сети показали последствия страшного ДТП под Киевом (фото)

Происшествия

На 23-м километре автодороги Киев-Одесса крупногабаритный груз, которые перевозился в автомобиле MAN, при резком торможении насквозь пробил кабину водителя. Мужчина, находившийся за рулем, госпитализирован в Васильковскую центральную районную больницу. Ранее сообщалось, что под Винницей в результате ДТП автомобиль разорвало пополам, погибли два человека.

Об этом сообщили в полиции Киевской области. По информации правоохранителей, за рулем грузовика находился 45-летний гражданин другого государства. В областной полиции напомнили, что перед началом движения водитель обязан проверить надежность расположения и крепления груза, и контролировать это во время движения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве произошло ДТП с участием военного грузовика — на Гаванском мосту он столкнулся с автомобилем Chevrolet. К счастью, водитель и пассажиры авто не пострадали.

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