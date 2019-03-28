Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева и Дронов обрекли потерпевших на новые страдания

Украина

Адвокаты Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, приговоренных к 10 годам лишения свободы и компенсации ущерба родственникам погибших в кровавом ДТП в Харькове, подали апелляции на приговор, а за выплаты компенсаций до сих пор не взялись.

Об этом в интервью «Сегодня» заявил харьковский адвокат Дмитрий Марцонь, представляющий интересы родственников некоторых погибших в дорожно-транспортном происшествии. По его словам, действия защитников виновников ДТП шокировала потерпевших.

«Они реагируют чрезвычайно плохо. Это опять заставит их ходить в суд, переживать все это горе, страдать. Такая перспектива никого не радует», — отметил адвокат и добавил, что по поводу выплат к потерпевшим никто не обращался. «Я даже у адвоката Дронова Сергея Перепелицы спрашивал, планируют ли что-то выплачивать. Мне ответили, что, если автомобиль продадут, тогда, может, что-то дадут, но не понятно, когда и кому. Никаких конкретных сроков и предложений», — добавил он. .

По словам Дмитрия Марцоня, защитники хотят привлечь к ответственности всех, кто «зарезал» наркологическую экспертизу и не дал выяснить, находилась ли Елена Зайцева в момент аварии под действием наркотиков. «Готовим обращение по рассмотрению действий госпожи Федирко (медицинский эксперт Елена Федирко. — Ред.) и следствия на факт того, что они фактически „похоронили“ наркологическую экспертизу. Мы много раз об этом заявляли и будем дальше требовать, чтобы проверили эти действия на факт служебной халатности — почему так произошло. Наркология кивает на следователя, что, мол, он все запорол, а следователь кивает на наркологию. И, в итоге, никто ни в чем не хочет разбираться», — подытожил адвокат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 26 марта в Киевский райсуд Харькова поступила апелляция фигурантки кровавого ДТП в Харькове Алены Зайцевой и ее адвоката — Юлии Плетневой.

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