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Взрывы и пожар в Кропивницком: появились жуткие фото последствий и данные о пострадавших
В результате взрыва на автозаправочной станции на улице Киевской в Кропивницком была также повреждена насосная станция. Возгорания на ее территории фиксируются и в данный момент. Ранее сообщалось о госпитализации четверых пострадавших в Кировоградскую областную больницу.
Об этом сообщает медиапоpтал DOZOR. Сейчас на территории КП «Теплоэнергетик» находится руководство предприятия, устанавливаются степень повреждения оборудования и объем нанесенного взрывом ущерба.
Тем временем в городе из-за взрыва на АЗС улицу Киевскую перекрыли из-за проведения следственных действий. В связи с этим маршрут изменили у городского общественного транспорта — он курсирует через ул. Руслана Слободянюка.
А начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков назвал имена спасателей, пострадавших во время ликвидации аварии на АЗС. «Старший лейтенант Жаботинский Ярослав Иванович, 1990 г. р. Ожоги первой и второй степени. Состоянее средней тяжести. Подполковник Назаренко Константин Юрьевич, 1974 г. р. Ожоги головы первой и второй степени. Состояние средней тяжести», — написал он на своей страничке в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после взрыва на АЗС в Кропивницком в некоторых домах вылетели стекла, а часть города осталась без света.
Фото с сайта https://dozor.kr.ua
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