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В семье Лаймы Вайкуле случилась трагедия
О том, что у певицы умерла мама, она сообщила сама во время записи шоу Андрея Малахова. «Но что делать? Все там будем», — философски заметила Вайкуле. Трагедия случилась накануне 65-летнего юбилея Лаймы (она родилась 31 марта 1954 года), который она планирует отпраздновать концертом в Риге.
О родителях артистки известно немного. Отец Станислав Вайкулис был рабочим, мать Янина Вайкуле — сначала продавщицей, а потом директором магазина. У Лаймы есть две старшие сестры (одна сводная и одна родная) и старший сводный брат.
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«Пою я только потому, что моя бабушка пела в церковном хоре. А остальные мои родные просто рабочие, они не имеют никакого отношения к музыке», — рассказывала о своей семье Вайкуле.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь недавно скончавшейся певицы Юлии Началовой Вера будет жить с бабушкой и дедушкой по матери.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.