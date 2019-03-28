Образ Тараса Бульбы Гоголь списал со своего предка — гетмана Правобережной Украины

История современности

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29 марта 1886 г. Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием кока-кола.

30 марта 1814 г. Союзные войска антинаполеоновской коалиции (России, Англии, Пруссии) взяли штурмом Париж, тем самым положив конец наполеоновским войнам.

31 марта 1889 г. Состоялось официальное открытие Эйфелевой башни.

2 апреля 1912 г. Лайнер «Титаник» впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.

3 апреля 1966 г. Советская автоматическая станция «Луна-10» впервые в истории освоения космоса вышла на орбиту вокруг Луны.



Николай Гоголь родился в семье Василия и Марии Гоголей-Яновских. Став взрослым, Николай отбросил вторую часть своей фамилии Яновский, говоря, что ее поляки выдумали, оставив себе только первую — Гоголь. Предком знаменитого писателя был гетман Правобережной Украины Остап Гоголь, который, по мнению исследователей, стал прообразом главного героя одноименной повести «Тарас Бульба».

В детстве Гоголя мать красочно описывала ему Страшный суд. Эти истории произвели на мальчика неизгладимое впечатление, наложив отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. В декабре 1828 года Гоголь уехал в Санкт-Петербург, где было напечатано его первое произведение. Поэма «Ганц Кюхельгартен» была холодно воспринята критиками, и разочарованный писатель выкупил весь тираж и уничтожил его. В конце 1829 года Гоголь поступил на работу мелким чиновником в Министерство уделов, где прослужил полтора года. Служба его была настолько бессодержательна и монотонна, что стала просто невыносима. Зато писатель почерпнул материал для своих петербургских повестей. Николай просил мать присылать ему сведения об украинских обычаях, преданиях, костюмах. Так он собрал материал для «Сорочинской ярмарки», «Майской ночи», «Вечеров на хуторе близ Диканьки», которые стали началом его литературной славы. Самое невероятное и мистическое из всех его произведений — повесть «Вий». Писатель утверждал, что это народное предание, услышанное и записанное им. Но ни литературоведы, ни фольклористы не нашли каких-либо упоминаний о народных легендах или сказках, которые хоть отдаленно напоминали бы сюжет «Вия». А идею написания «Ревизора» Гоголю подсказал Александр Пушкин. В основу этой истории легли реальные события.

Гоголь часто угощал друзей варениками и галушками. Одним из любимых его напитков было кипяченое козье молоко, к которому он добавлял ром, называя это гоголем-моголем. Смеясь, говорил: «Гоголь любит гоголь-моголь». По улице писатель почему-то ходил с левой стороны, поэтому постоянно сталкивался с прохожими. А еще он очень боялся грозы. Настоящий ужас и отвращение у Гоголя вызывали жуки, пауки, гусеницы. Он считал, что эти существа имеют дьявольское происхождение.

Николай Васильевич любил миниатюрные издания. Терпеть не мог математику, не знал ее, но тем не менее выписал себе математическую энциклопедию — только потому, что она была издана размером 10,5 на 7,5 сантиметра. Когда писал, катал шарики из белого хлеба и грыз кусочки сахара. В карманах у него всегда лежали сладости. Не позволял прислуге уносить поданный к чаю сахар, собирал его и прятал. Даже став известным писателем, Гоголь был крайне застенчив. Как только в компании появлялся незнакомец, Николай Васильевич тут же покидал комнату.

Его жизнь так и осталась для потомков тайной. Никто не знает, что происходило с Гоголем в последние годы его жизни. В 1839 году в Риме он заразился малярией. С регулярной периодичностью у него начали случаться припадки и обмороки, что характерно для малярийного энцефалита. С каждым годом приступы с побочными проявлениями учащались. В 1845 году Гоголь писал сестре Лизе: «Тело мое дошло до страшных охлаждеваний: ни днем ни ночью я ничем не мог согреться. Лицо мое все пожелтело, а руки распухли и почернели и были как лед, это пугало меня самого». На основании этого у писателя развилась фобия, что его могут похоронить заживо, пока он будет находиться без сознания.

Осенью 1850 года, будучи в Одессе, Николай Васильевич почувствовал облегчение. Современники вспоминают, что к нему вернулась обычная живость и бодрость. Он вернулся в Москву и казался совершенно здоровым и веселым. Гоголь зачитывал друзьям отдельные фрагменты из второго тома «Мертвых душ» и радовался как ребенок, видя восторг и слыша смех слушателей. Но как только он поставил точку под вторым томом, ему показалось, что на него обрушилась пустота и обреченность. Он ощутил страх смерти, такой, каким когда-то страдал его отец.

Что случилось в ночь на 12 февраля 1852 года, доподлинно не знает никто. Биографы пытались восстановить события, но узнать удалось лишь то, что до трех часов Гоголь истово молился. Потом взял свой портфель, достал из него какие-то листы бумаги, а все, что в нем осталось, велел слуге немедленно сжечь. После чего перекрестился и, вернувшись в постель, неудержимо рыдал до утра. Принято считать, что в ту ночь Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». А через девять дней великий писатель ушел из жизни. Среди его личных вещей была обнаружена изношенная одежда и 43 рубля — это все, чем владел Гоголь. При этом было известно, что накануне смерти он передал малоимущим студентам Московского университета более двух тысяч рублей.

Первоначально на могиле Гоголя лежал огромный камень, прозванный «Голгофой» за внешнее сходство с этим библейским холмом. В советское время камень заменили новым памятником, а «Голгофа» пылилась в подсобке кладбищенских рабочих, пока ее не заметила вдова Булгакова, искавшая для умершего мужа могильный камень. Теперь бывшее надгробие Гоголя установлено на могиле автора «Мастера и Маргариты».

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя было продано на аукционе более чем за 200 тысяч долларов.



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