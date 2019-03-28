Происшествия

Взрыв на полигоне под Черниговом: появились сведения о пострадавшем (видео)

В оперативном командовании «Север» уточнили данные по ЧП на общевойсковом полигоне в Черниговской области, где от взрыва неизвестного предмета пострадал один военнослужащий. Инцидент произошел в поселке городского типа Гончаровское.

«Предварительно указанная информация о степени травмирования военнослужащего (телесные повреждения средней тяжести, — Ред.) не подтвердилось. Военнослужащий получил легкие телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Тем временем в эфире ОбозТВ руководитель пресс-центра командования Виталий Крылов уточнил, что взрыв неизвестного предмета произошел после того, как поднявший его военнослужащий бросил находку в костер. Назначено служебное расследование, возбуждать уголовное дело пока не будут, объяснил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце февраля этого года на полигоне в Киевской области во время учений из-за взрыв гранаты пострадали двое солдат срочной службы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter