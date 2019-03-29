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Двойное ДТП в Днепре с участием маршруток: фото и видео с места ЧП
Утром в пятницу, 29 марта, в Днепре на улице Доблестной произошло два идентичных дорожно-транспортных происшествия с участием маршрутных такси и пострадавшими. Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Запорожья в ДТП погиб чемпион мира по кикбоксингу Александр Власенко — его «Славута» не разминулся с полуприцепом фуры.
Как сообщает «Информатор», первое ДТП на Доблестной, 98 произошло около 7 утра: Renault Clio вынесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с Mercedes Sprinter. Двоих пассажиров маршрутки № 141 госпитализировали в 16-ю больницу с закрытыми черепно-мозговой травмами.
Второе дорожно-транспортное происшествие произошло на этом же участке дороге буквально через 10 минут после первого ДТП: столкнулись Renault Logan охранной компании и маршрутное такси № 141. Сообщается, что из-за первого ДТП водители автомобилей не заметили друг друга — и машины столкнулись, когда маршрутка объезжала место аварии. В этом происшествии, к счастью, обошлось без пострадавших.
Водителей предупреждают, что движение на данном участке дороги затруднено и предлагают выбирать альтернативные пути движения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 28 марта под Киевом произошла массовая авария: на одном участке Бориспольского шоссе за небольшой промежуток времени столкнулись более двадцати автомобилей.
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