В Украине задержали организаторов "УПА" под руководством россиян (фото, видео)

Происшествия

В СБУ заявили о прекращении деятельности управляемого с территории России экстремистского объединения. В украинской спецслужбе утверждают, что деятельность группировки координировалась уроженцем России, а ныне гражданином США Рустамом Ташбаевым, которого в 2015 году выдворили из Украины за подрывную деятельность. Ранее сообщалось, что в Одесской области сотрудники СБУ задержали иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с террористической деятельностью.

«По заданию российских спецслужб участники объединения должны создать собственные военные формирования „Украинской повстанческой армии“ („УПА“ — с дислокацией за рубежом) и „Украинская национальная армию“ („УНА“ — с дислокацией в Украине)», — сообщают в СБУ и добавляют, что в Украине процесс создания формирования «УНА» возглавил Юрий Заболотный, который вел переговоры о получении денежной помощи для проведения экстремистской деятельности с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульським.

Также сообщается об обысках у участников организации в Одессе, двое из которых — граждане РФ и непризнанного Приднестровья, а третий — гражданин Украины — уроженец Приднестровья. Во время шестнадцати обысков было изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и гранаты, взрывчатка, военное снаряжение, средства связи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье СБУ разоблачила очередного антиукраинского интернет-агитатора, действовавшего в интересах России. Кураторы из страны-агрессора использовали более пятидесяти групп в социальных сетях с аудиторией более полутора миллиона пользователей

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter