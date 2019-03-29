- 12:06 ДТП с переворотом под Киевом: видео с места ЧП на Житомирской трассе
- 11:53 Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно
- 11:51 УЕФА обязал «Аякс» заплатить за ремонт трибун «Сантьяго Бернабеу»
- 11:49 Facebook дважды наказал Бабченко из-за Зеленского
- 11:34 Эмили Ратаковски взбудоражила фанатов сексуальным танцем
- 11:33 Известный промоутер дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер — Джошуа
- 11:31 Стало известно, сколько денег США потратили на оборону Украину
- 11:12 В Украине резко подорожает регистрация авто: названы суммы
- 11:10 Синоптический комфорт: синоптик дала прогноз погоды на выходные
- 10:51 Дженнифер Лопес прошлась по Нью-Йорку в банном халате, сапогах-уггах и драгоценностях
Стало известно, сколько денег США потратили на оборону Украину
С начала российской агрессии в Украине Соединенные Штаты Америки выделили на укрепление обороноспособности нашей страны и повышение оперативной совместимости с НАТО свыше 1,3 млрд долларов. Ранее сообщалось, что Канада выделит 100 миллионов долларов на обучение украинской армии.
Об этом в интервью российским «Известиям» сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон. По его словам, в бюджете на 2019 года согласовано выделение Украине 250 млн долларов по линии Пентагона. Эрик Пахон также подчеркнул, что официальный Вашингтон поддерживает стремление Украины стать членом НАТО и право страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты выделят военно-морским силам Украины 10 млн долларов в качестве дополнительного финансирования.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!