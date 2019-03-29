Стало известно, сколько денег США потратили на оборону Украину

Украина

С начала российской агрессии в Украине Соединенные Штаты Америки выделили на укрепление обороноспособности нашей страны и повышение оперативной совместимости с НАТО свыше 1,3 млрд долларов. Ранее сообщалось, что Канада выделит 100 миллионов долларов на обучение украинской армии.

Об этом в интервью российским «Известиям» сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Эрик Пахон. По его словам, в бюджете на 2019 года согласовано выделение Украине 250 млн долларов по линии Пентагона. Эрик Пахон также подчеркнул, что официальный Вашингтон поддерживает стремление Украины стать членом НАТО и право страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты выделят военно-морским силам Украины 10 млн долларов в качестве дополнительного финансирования.

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