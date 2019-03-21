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Канада выделит 100 миллионов долларов на обучение украинской армии
Проект нового федерального бюджета Канады предусматривает выделение средств на обучение украинских военных и другую оборонную помощь Украине. Речь идет о сумме, превышающей 105 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил о том, что США будут рассматривать поставки Украине снайперского оружия и вооружений для украинских военно-морских сил.
Как сообщает «Укринформ», средства планируют выделить в течение следующих трех лет. «В эту сумму входят 99.6 млн долларов дополнительных средств, выделенных в течение трех лет на продолжение военного вклада Канады, а также в 6 млн долларов на поддержку широких усилий по воплощению обороны и безопасности реформ в Украине, выделенных МИД из имеющихся ресурсов бюджета на международное развитие» , — говорится проекте документа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вооруженные силы Канады передали для нужд подразделения военной службы правопорядка ВСУ более 50 единиц автомобильной техники.
Также сообщалось, что в Хмельницкой области состоялась передача украинским военным крупной партии вооружения и военной техники. Войску переданы истребитель МиГ-29МУ1, многоцелевые вертолеты Ми-8МТ, самолет Ан-26Ш, танки Т-64БВ, БРДМ-2Л1, бронетранспортеры, радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы «Оса», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».
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