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Происшествия

Взрывы и пожар в Кропивницком: подозреваемый попытался сбежать из Украины

13:00 29 марта 2019 93
последствия пожара в Кропивницком
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в ЧП на газозаправочной станции в Кропивницком вечером 27 марта. Прокуратура Кировоградской области по факту масштабных взрывов на АЗС объявила подозрение двум должностным лицам.

Как сообщили в прокуратуре, руководителю компании «Элан-Ви» и главному инженеру предприятия сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.

Руководитель предприятия сейчас находится в больнице под охраной. А главного инженера правоохранители задержали при попытке выехать из Украины.

Готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.

Правоохранительные органы просят граждан, которые считают себя пострадавшими в результате ЧП, обратиться в Кропивницкое отделение Нацполиции или Кировоградской местной прокуратуры.

Напомним, ЧП произошло в Кропивницком 27 марта. По улице Киевской, на территории, где располагается генераторная станция и автомобильная стоянка, возник пожар, во время которого прозвучал ряд взрывов. В результате происшествия телесные повреждения получили четыре человека.

После взрыва на АЗС в Кропивницком в некоторых домах вылетели стекла, а часть города осталась без света.

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