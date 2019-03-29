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Взрывы и пожар в Кропивницком: подозреваемый попытался сбежать из Украины
Правоохранители задержали одного из подозреваемых в ЧП на газозаправочной станции в Кропивницком вечером 27 марта. Прокуратура Кировоградской области по факту масштабных взрывов на АЗС объявила подозрение двум должностным лицам.
Как сообщили в прокуратуре, руководителю компании «Элан-Ви» и главному инженеру предприятия сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия.
Руководитель предприятия сейчас находится в больнице под охраной. А главного инженера правоохранители задержали при попытке выехать из Украины.
Правоохранительные органы просят граждан, которые считают себя пострадавшими в результате ЧП, обратиться в Кропивницкое отделение Нацполиции или Кировоградской местной прокуратуры.
Напомним, ЧП произошло в Кропивницком 27 марта. По улице Киевской, на территории, где располагается генераторная станция и автомобильная стоянка, возник пожар, во время которого прозвучал ряд взрывов. В результате происшествия телесные повреждения получили четыре человека.
После взрыва на АЗС в Кропивницком в некоторых домах вылетели стекла, а часть города осталась без света.
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