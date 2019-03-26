Известный советский режиссер попал в больницу

Культура

Известный советский и российский режиссер кино и театра, сценарист и телеведущий Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

У 74-летнего кинематографиста язва желудка и проблемы с сердцем. Сейчас врачи делают все, чтобы спасти его жизнь.

Соловьев известен по фильмам «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Мелодии белой ночи», «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Напомним, в Москве с закрытой черепно-мозговой травмой экстренно госпитализирован 70-летний актер и телеведущий Юрий Николаев.

Как сообщали «ФАКТЫ», 26 марта в возрасте 67 лет скончался народный артист Республики Северная Осетия Алания Лактемир Дзтиев. 21 марта в России на 76-м году жизни умер известный артист Петр Зайченко.

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