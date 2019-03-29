Умерла легендарный режиссер Аньес Варда

Культура

Во Франции в ночь на 29 марта скончалась легендарная кинорежиссер и сценарист Аньес Варда. Ее киноработы вошли в список «100 лучших неанглоязычных фильмов в истории кино» и в «100 лучших фильмов XXI века». В 2015 году Аньес была удостоена почетного приза Каннского фестиваля, а в 2017 году получила почетный «Оскар» за вклад в мировое киноискусство.

Легенда французского кино ушла из жизни в возрасте 90 лет. В последние годы Варда страдала от онкологического заболевания (рака молочной железы). Из-за ухудшения состояния в марте режиссер была вынуждена отменить все публичные мероприятия, в том числе и мастер-класс для кинематографистов в столице Катара.

Похоронят Аньес Варда в Париже 2 апреля.

Аньес Варда прославилась фильмами «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Жако из Нанта», «Без крыши, вне закона». Последней работой режиссера стал автобиографический фильм «Варда Аньес», который был представлен в феврале 2019 года на Берлинском кинофестивале.

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