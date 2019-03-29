- 15:17 Врачей, вымогавших взятку у ветерана АТО, отправят под суд
- 15:16 В США рассказали, как Украине защитить себя от нового вторжения России
- 15:06 После каскадерских съемок на моем теле не было живого места от синяков, — Дмитрий Комаров
- 15:04 По делу пленных украинских моряков проведут новую экспертизу: что об этом известно
- 15:04 Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства
- 14:57 Зависит от результата: у Путина сделали странное заявление о признании выборов в Украине
- 14:42 Вход только по пропускам: в Крыму ввели ограничение на посещение кладбищ
- 14:42 Убрали 8-сантиметровый камень, сохранив почку: в Киеве провели операцию по новейшей методике
- 14:39 В Одессе BMW вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком
- 14:36 Хорошая "актриса": в сети показали видео с ушлой воровкой в Киеве
Умерла легендарный режиссер Аньес Варда
Во Франции в ночь на 29 марта скончалась легендарная кинорежиссер и сценарист Аньес Варда. Ее киноработы вошли в список «100 лучших неанглоязычных фильмов в истории кино» и в «100 лучших фильмов XXI века». В 2015 году Аньес была удостоена почетного приза Каннского фестиваля, а в 2017 году получила почетный «Оскар» за вклад в мировое киноискусство.
Легенда французского кино ушла из жизни в возрасте 90 лет. В последние годы Варда страдала от онкологического заболевания (рака молочной железы). Из-за ухудшения состояния в марте режиссер была вынуждена отменить все публичные мероприятия, в том числе и мастер-класс для кинематографистов в столице Катара.
Похоронят Аньес Варда в Париже 2 апреля.
Аньес Варда прославилась фильмами «Клео от 5 до 7», «Счастье», «Жако из Нанта», «Без крыши, вне закона». Последней работой режиссера стал автобиографический фильм «Варда Аньес», который был представлен в феврале 2019 года на Берлинском кинофестивале.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..