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Появилось свежее видео уничтожения техники боевиков на Донбассе
В сеть выложили видео уничтожения боевой техники боевиков на Донбассе. Ранее сообщалось, что украинские военные Операции объединенных сил ликвидировали форпост российско-оккупационных войск «Крокодил» на окраине Петровского района Донецка.
Видеокадры на своей страничке в социальных сетях опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «Даже птицы, которые возвращаются с зимовки на Родину, поддерживают воинов ОС. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожена одна единица боевой техники. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!» — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 30 марта в районе проведения операции Объединенных сил были ранены два украинских военных, которые отразили атаки боевиков и не дали им продвинуться ближе к опорным пунктам ВСУ. В результате умелых действий наших бойцов было ликвидировано два террориста, шесть получили ранения.
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