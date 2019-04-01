27.10 / 27.35 30.42 / 30.87
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

В Украине подсчитали 78% голосов: сколько набрали Зеленский, Порошенко и Тимошенко

14:23 1 апреля 2019 309
ЦИК
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов президента.

На 12 часов понедельника, 1 апреля, Центральная избирательная комиссия обработала 77,95% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК.

Согласно подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,4% украинцев. За Петра Порошенко проголосовали 16,08% избирателей, за Юлию Тимошенко — 13,24%.

Следующими идут Юрий Бойко (11,53%), Анатолий Гриценко (7,05%) и Игорь Смешко (5,95%).

Напомним, в штабах кандидатов заявляли о нарушениях, но это не отразилось на результатах голосования. А некоторые политсилы уже начали парламентскую кампанию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Киев
+8

Ветер: 6 м/с  C
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины