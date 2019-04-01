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В Украине подсчитали 78% голосов: сколько набрали Зеленский, Порошенко и Тимошенко
В воскресенье, 31 марта, в Украине прошел первый тур выборов президента.
На 12 часов понедельника, 1 апреля, Центральная избирательная комиссия обработала 77,95% протоколов. Соответствующие данные обнародованы на табло ЦИК.
Согласно подсчетам, лидирует Владимир Зеленский, за него отдали голоса 30,4% украинцев. За Петра Порошенко проголосовали 16,08% избирателей, за Юлию Тимошенко — 13,24%.
Следующими идут Юрий Бойко (11,53%), Анатолий Гриценко (7,05%) и Игорь Смешко (5,95%).
Напомним, в штабах кандидатов заявляли о нарушениях, но это не отразилось на результатах голосования. А некоторые политсилы уже начали парламентскую кампанию.
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