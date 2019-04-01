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- 19:24 Коньячная маска помогает от выпадения волос: чем можно «подкормить» шевелюру весной
Коньячная маска помогает от выпадения волос: чем можно «подкормить» шевелюру весной
Когда мы жалуемся на то, что волосы активно выпадают, утешить может такой факт: потеря ста волосков в сутки является нормой. Так что потери стоит подсчитывать. В среднем на голове человека, в зависимости от типа и толщины волос, растут от 90 до 140 тысяч волосков. Каждый подрастает на один сантиметр в месяц. Но чтобы волосы выглядели здоровыми, их нужно подпитывать. Особенно страдают волосы зимой, когда воздух в квартире сухой, а на улице приходится ходить в головном уборе. Можно использовать несколько весенних процедур для волос. Рецепты подсказали наши читатели.
Ранее легендарная модель Лека Миронова, многие годы блиставшая на обложках зарубежных модных журналов, поделилась с «ФАКТАМИ» секретами красивой внешности.
«Волосы стали выпадать у меня так сильно, что после мытья их приходилось буквально собирать салфеткой со дна ванны, — пишет Елена из Чернигова. — Тогда я вспомнила о коньячной маске. Поискала в Интернете — и нашла видеоблог одной супермодели, работающей в Англии. Девушка поделилась таким рецептом: смешать желток и столовую ложку коньяка, добавить чайную ложку меда. Важно, чтобы в смесь не попал белок, который очень плохо смывается. Надо втереть смесь в корни волос, надеть пакет или шапочку для душа и укутать голову чем-то теплым. Держать маску можно от 15 минут (если мало времени) до часа. Я держала час, и сразу состояние волос заметно улучшилось, даже на ощупь. Смывала шампунем с репейным маслом. Ведущая блога рекомендовала делать процедуру раз в три дня в течение первых двух-трех недель, затем — раз в неделю. Это совсем несложно. Главное — не откладывать, не упускать время, а начинать действовать».
К полезным процедурам относится пивная маска, содержащая витамины группы В. Волосы ополаскивают и укутывают голову на 15—20 минут. Затем маску смывают.
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Тем, у кого волосы жирные, хорошо ополаскивать их настоями трав — ромашки, шалфея, крапивы, череды.
Волосы любого типа можно мыть шампунем, добавив в него несколько капель натурального масла — касторового, оливкового, авокадо, льняного. Масло впитывается в корни и стержни волос, но не делает их жирными, а придает здоровый блеск.
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