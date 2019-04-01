- 22:48 На Тернопольщине людей похищали, чтобы «вылечить» за большие деньги
- 22:44 В Закарпатье пожарным удалось спасти знаменитую Долину нарциссов
- 22:16 В деле о взрывах в Кропивницком появился еще один арестованный
- 21:55 Выборы президента Украины: последние результаты, реакция соцсетей и другие подробности
- 21:50 Леся Никитюк показала округлившийся животик
- 21:39 В Германии выдвинули условие Зеленскому
- 21:12 Ищите женщину: пьяный неадекват устроил кровавую резню в Кривом Роге
- 21:03 Горячая штучка: Дженнифер Лопес взбудоражила сеть фото в розовом бикини
- 20:54 Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским
- 20:49 Правила пересечения линии соприкосновения на Донбассе изменились: что важно знать
В Закарпатье пожарным удалось спасти знаменитую Долину нарциссов
В Закарпатье горела трава рядом с массивом Карпатского биосферного заповедника «Долина нарциссов» — огнем оказалась уничтожена растительность на территории 1,5 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Сообщение о возгорании поступило спасателям 31 марта в 17:00. Локализовать пожар удалось уже в 17:25, однако полная ликвидация очагов возгорания продолжалась до 19:05.
А уже около полуночи — в 23:45 — спасателям поступило новое сообщение о возгорании в этом же районе, по улице Кирешской.
Опубликованы фото с места происшествия.
Напомним, воскресенье, 31 марта, во время ликвидации пожара сухостоя в Черниговской области неизвестные избили двоих спасателей.
Также спасатели сообщили подробности инцидента в Ворзеле на Киевщине, где загорелись складские помещения производителя бронежилетов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...