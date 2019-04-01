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Происшествия

В Закарпатье пожарным удалось спасти знаменитую Долину нарциссов

22:44 1 апреля 2019 75
Долина нарциссов в цвету
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатье горела трава рядом с массивом Карпатского биосферного заповедника «Долина нарциссов» — огнем оказалась уничтожена растительность на территории 1,5 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 31 марта в 17:00. Локализовать пожар удалось уже в 17:25, однако полная ликвидация очагов возгорания продолжалась до 19:05.

А уже около полуночи — в 23:45 — спасателям поступило новое сообщение о возгорании в этом же районе, по улице Кирешской.

Опубликованы фото с места происшествия.

Напомним, воскресенье, 31 марта, во время ликвидации пожара сухостоя в Черниговской области неизвестные избили двоих спасателей.

Также спасатели сообщили подробности инцидента в Ворзеле на Киевщине, где загорелись складские помещения производителя бронежилетов.

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