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Украина

ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе: появилось видео мощного удара

8:58 3 апреля 2019 250
Ликвидация позиции боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео адекватного ответа Объединенных сил на обстрелы боевиками позиций ВСУ на Донбассе. Ранее сообщалось, что в результате минометного обстрела позиций 54 омбр погибли воины ВСУ Яна Червоная и Александр Мелютин. Пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма») воевала на Донбассе с сентября 2016 года, у нее остались муж и двое маленьких детей. Александр Мелютин (позывной «Дед») был родом из Бахмута. На Донбассе бойцы воевали в составе отдельного штурмового батальйона «Донбасс-Украина».

«Ни один обстрел со стороны противника, ни одна потеря наших воинов не останется без наказания. В результате адекватного ответа на провокационные обстрелы оккупантов уничтожены их позиции. Точная цифра безвозвратных и санитарных потерь российско — оккупационных войск уточняются», — сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе населенного пункта Попасная (Луганская область) в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ подразделение Объединенных сил уничтожило крупнокалиберный пулемет «Утес» боевиков.


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