Мощный взрыв в Одессе: выяснилась причина происшествия (фото)

Происшествия

Как выяснилось, взрыв под припаркованным автомобилем в курортной зоне Одессы произошел во время испытаний газовой трубы. Напомним, в результате взрыва был поврежден автомобиль BMW, который взрывной волной выбросило на трамвайные рельсы. Взрывная волна выбила заднее стекло автомобиля Toyota, который также находился возле места происшествия.

«По предварительной информации, взрыв на Фонтанской дороге не связан с применением взрывных устройств или веществ, — сообщили в региональном главке Нацполиции. — Произошел он во время проверки новой газовой трубы. В результате на дороге образовались провалы и несколько автомобилей получили механические повреждения. В результате взрыва никто не пострадал».

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины взрыва выясняются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

«Машину здорово подкинуло вверх, — рассказал пострадавший Дмитрий, водитель BMW. — Повезло, что я был пристегнут и сработали подушки безопасности авто. Еще спасибо человеку, который помог выбраться из машины. После взрыва очень воняло газом…«

Он добавил, что пока не знает, к кому обращаться за возмещением ущерба, и у него очень болят суставы. Эксперты не исключают, что последствия от «полета» авто для его водителя могут быть гораздо более серьезными: просто Дмитрий пока еще не отошел от испытанного шока.

По словам местных жителей, неподалеку от места ЧП зимой проводили ремонт каких-то труб. Следы этого ремонта видны до сих пор…

Происшествие прокомментировали в мэрии.

«Сегодня, 3 апреля 2019 года, по улице Петрашевского произошел инцидент, вследствие которого в земле образовалась воронка, а взрывной волной перевернуло рядом стоящий автомобиль, — констатировали в горсовете. — Как позднее сообщили специалисты, в данном районе работники частного предприятия „Агрогаз“ проводили работы по прокладке газопровода. Два дня назад на данном газопроводе был установлен тройник, после этого необходимо было провести опрессовку будущего газопровода. Здесь необходимо отметить, что на момент испытаний и инцидента газа в системе не было. В ходе опрессовки сегодня, возможно, из-за некачественной сварки (это установит проверка), произошел разрыв трубы в месте соединения с тройником. Как следствие — выброс сжатого воздуха наружу. Вырвавшийся под давлением воздух и стал причиной такого взрыва».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в жилом доме под Харьковом прогремел взрыв, есть пострадавшие. А в Запорожье от взрыва гранаты погиб ребенок.

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