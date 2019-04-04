Врач рассказал, как правильно бороться с аллергией

Здоровье

Если человек страдает аллергией, то после консультации у грамотного аллерголога, который разберется, почему возникают симптомы, нужно обязательно принимать антигистаминные препараты, сорбенты, придерживаться гипоаллергенной диеты. Об этом во время прямой линии «ФАКТОВ» рассказала аллерголог, иммунолог доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Татьяна Бондаренко.

Аллерголог рассказала, что причиной заболевания может быть сбой иммунной системы. Тогда организм начинает вырабатывать антитела на то, что считает врагом: пылевые клещи, шерсть животных, пищу (в случае истинной аллергической реакции).

Когда врач выявит аллергены, например, продукты питания, то проведет дополнительные исследования, чтобы дать рекомендации.

Врач советует исключить из меню продукты-аллергены. Хотя бы на время следует отказаться от колбасы, меда, орехов, красной рыбы, икры, морепродуктов, твердого сыра, квашеной капусты, алкоголя, цитрусовых, кофе.

«Если улучшения не будет и симптомы не уменьшатся, врач подключит гормональные лекарства. Высыпания нужно смазывать мазями, которые назначит доктор. Когда присоединяется инфекция, для борьбы с трещинками и корочками хорошо использовать комбинированный препарат, обладающий гормональным, антибактериальным и противогрибковым действиями», — добавила медик.

Кроме того, при выполнении домашней работы Бондаренко советует пользоваться перчатками.

«Но важно помнить, что бывает аллергия и на латекс, из которого они изготовлены. Кроме того, латекс может давать перекрестную реакцию с растениями: бананами, авокадо, киви, папайей», — обращает внимание она.

Доктор указывает на то, что при аллергии могут возникать высыпания на коже и зуд из-за нарушений эндокринной системы, например, заболевания щитовидной железы, но чаще всего вызваны состоянием желудочно-кишечного тракта (это называется псеводоаллергия, или ложноаллергическая реакция).

«Иногда оба механизма (патология иммунной системы и нарушения пищеварения) сочетаются, и тогда нужно воздействовать на каждый из них», — отмечает Бондаренко.

О том, как отличить аллергию от простуды читайте в материале «ФАКТОВ»: «Чихание, зуд в носу, слезоточение: как бороться с аллергией на цветочную пыльцу и споры плесени».

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