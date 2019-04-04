Украина

Про эти выборы надо снимать фильм: сеть взбудоражил новый поворот с дебатами Зеленского и Порошенко

Заявление спикера избирательного штаба Петра Порошенко Олега Медведева о том, что действующий президент Украины согласился на дебаты на стадионе «Олимпийский» и ждет своего оппонента — шоумена Владимира Зеленского — на сдачу анализов на алкоголь и наркотики 5 апреля, вызвало шквал эмоций в социальных сетях.

К примеру, в системе электронных государственных закупок ProZorro заявили о готовности к тендеру на проведение дебатов.

Готов к этому и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Не менее эмоционально пользователи соцсетей отреагировали на сообщение о том, что Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского 5 апреля в 9:00 в медпункте НСК «Олимпийский» для сдачи анализов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», штаб действующего президента Украины Петра Порошенко выразил готовность оплатить половину стоимости проведения дебатов со своим соперником на выборах-2019 Владимиром Зеленским на НСК «Олимпийском».

На заглавном фото — карикатура Сергея Елкина для Svoboda



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