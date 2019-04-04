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Украинцам могут разрешить не ходить на работу, если выплата зарплаты задерживается
Сотрудники, которым работодатель задерживает зарплату более, чем на 15 календарных дней, могут не выходить на работу, предупредив об этом собственника или уполномоченный им орган в письменной форме не позднее, чем за два рабочих дня. Напомним, в декабре 2018 года средняя заработная плата в Украине составила 10 тысяч 573 гривен. Этот показатель в 2,8 раза превышает минимальную зарплату в стране.
Законопроект об «официальном прогуливании» подготовило министерство социальной политики Украины.
В случае прекращения работником выполнения работы из-за задержки выплаты зарплаты собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику компенсацию в размере, определенном коллективным или трудовым договором, но не менее двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) пропорционально продолжительности прекращения работником выполнения работы.
В документе говорится, из-за временного приостановление работником выполнения работы, к нему не могут применяться меры дисциплинарного взыскания.
Оставлять рабочее место не разрешено госслужащим, прокурорам, судьям, военным, правоохранителям, служащим органов местного самоуправления.
«ФАКТЫ» писали о том, как изменились зарплаты в этом году. Также сообщалось, что с 1 апреля 2019 в Украине увеличивается помощь многодетным семьям. Правительство будет выплачивать родителям на каждого третьего и последующего ребенка ежемесячно 1700 гривен. Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока ребенку не исполнится 6 лет.
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