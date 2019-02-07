Деньги

Зарплаты бюджетников в феврале вырастут: кому и на сколько повысят

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году нас ждет немало новшеств: повышение зарплат и пенсий военным, индексация пенсий всем остальным гражданам, перевод субсидий в наличную форму. Кроме того, с начала года предусмотрено увеличение минимальной зарплаты и доходов бюджетников — врачей, учителей, работников культуры и спорта. И поскольку оклады и ставки работников бюджетной сферы увеличились с 1 января, мы надеемся, что уже в феврале они получат более высокие зарплаты за первый месяц этого года.

Когда растет базовая ставка, автоматически увеличивается зарплата всем бюджетникам

Напомним: все оклады и ставки работников бюджетной сферы формируются по единой тарифной сетке, которая разделяет специалистов на 25 разрядов — в зависимости от квалификации и должности.

Например, ректор и проректор вуза — это 22—24-й тарифные разряды, учитель и преподаватель — 10—14-й, научные работники отраслевых академий наук — 11—19-й, главврач больницы — от 14-го до 18-го тарифного разряда. Хирурги, анестезиологи, семейные врачи — 10—14-й.

Технические служащие (экспедиторы, товароведы, кассиры, инспекторы, табельщики, стенографисты, секретари, деловоды, архивариусы, чертежники, паспортисты и так далее) относятся к 4—6-му тарифным разрядам.

Представители рабочих профессий, которые выполняют квалифицированные работы (столяры, слесари, электрики, техники, электромеханики, электромонтеры, операторы копировальных аппаратов и компьютеров, лесники, рыбоводы, водители, дозиметристы), имеют 2—5-й тарифные разряды.

Меньше всех получает неквалифицированный персонал, относящийся к 1—2-му тарифным разрядам. Это гардеробщики, курьеры, подсобные рабочие, грузчики, сторожа, уборщицы, швейцары, лифтеры, контролеры…

Но самое главное, ставка для каждого разряда определяется исходя из базовой ставки работника первого разряда. А точнее, рассчитывается путем умножения базовой ставки на повышающий коэффициент (см. ниже таблицу 1).

Так вот, еще в 2017 году правительство приняло постановление «Некоторые вопросы оплаты труда работников бюджетных учреждений, заведений и организаций некоторых отраслей бюджетной сферы», которое привязало базовую ставку бюджетников к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному на 1 января текущего года.

Работает это просто: вырастает прожиточный минимум — увеличивается и базовая ставка. Значит, автоматически увеличиваются зарплаты всех бюджетников.

В 2018 году базовая ставка (она же прожиточный минимум для трудоспособных лиц) составляла 1762 гривни. Но на протяжении прошлого года этот прожиточный минимум для трудоспособных лиц рос и к началу 2019-го вырос до 1921 гривни. Соответствующим образом увеличилась базовая ставка. То есть оклады и ставки всех работников бюджетной сферы (см. ниже таблицу 2).

Человеку, отработавшему полный месяц, нельзя заплатить меньше минимальной зарплаты

Впрочем, в этой радужной картине не обошлось и без ложки дегтя. Изначально задумывалось, что ставка работника 1-го разряда будет равна минимальной зарплате, но потом решили обойтись только прожиточным минимумом. Проблема заключается в том, что прожиточный минимум существенно меньше минимальной зарплаты, которая с 1 января 2019 года выросла с 3723 гривен до 4173 гривен.

В итоге получилось, что голая ставка бюджетников, которые занимают должности из числа первых двенадцати разрядов, в 2019 году окажется ниже минимальной зарплаты.

Но ведь по нашему законодательству человеку, отработавшему полный рабочий месяц и выполнившему все положенные нормы, нельзя заплатить меньше минимальной зарплаты — 4173 гривен.

Поэтому у нас в стране сложилась парадоксальная ситуация, когда бюджетные учреждения вынуждены дотягивать доплатами и надбавками зарплаты как младшего, так и среднего персонала хотя бы до минимального уровня.

Из-за этого зарплаты дворников, лифтеров и кассиров практически сравнялись с зарплатами медсестер и воспитателей. И что с этим делать, власти пока не решили. Спасаются надбавками и повышениями. Да и то скудными.

Отдельно стоит рассказать об оплате в сфере образования. Так, в 2018 году правительство принялось улучшать денежное обеспечение педагогов. Сначала власти постановлением от 14 декабря 2016 года увеличили тарифные разряды для педагогов на два пункта. И если раньше педагогические должности соответствовали 8—12-му разряду, то теперь они соответствуют 10—14-му.

Затем 11 января 2018 года Кабинет министров принял еще одно постановление «О повышении оплаты труда педагогических работников», которое на 10 процентов повысило должностные оклады педагогов. Но только тех, оплата труда которых осуществляется за счет образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. Уточним, что к ним относятся почти все виды учреждений, дающих среднее образование.

Оплата труда остальных педагогических работников — дошкольного, внешкольного, профессионально-технического, высшего образования и других учреждений образования — осуществляется за счет либо только местного, либо исключительно государственного бюджета. И с 1 января 2018 года они не попали под запланированное повышение должностных окладов. Однако то же постановление Кабинета министров дало им надежду на повышение зарплаты — с 1 сентября 2018 года, поскольку предписывало «…Министерству образования и науки совместно с Министерством финансов рассмотреть вопрос о повышении с 1 сентября 2018 года оплаты труда других категорий педагогических и научно-педагогических работников».

В сентябре 2018 года Министерство финансов посмотрело в госбюджет, опросило местные органы исполнительной власти и выдало резолюцию: «Денег нет». Поэтому 10-процентного повышения работникам садиков, техникумов, вузов в прошлом году так и не последовало.

Повышение зарплат госслужащим в 2019 году не предусмотрено

Что касается сферы здравоохранения, то сейчас в стране идет реформа, которая предусматривает переход к семейной терапии. Смысл ее прост: «деньги ходят за пациентом». С каким врачом человек подпишет декларацию, тому и будет поступать финансирование из бюджета.

По прогнозам Министерства здравоохранения, после полноценного введения в действие медицинской реформы украинские врачи будут получать заработную плату в промежутке от десяти до ста тысяч гривен в месяц — в зависимости от количества пациентов, подписавших с ними декларацию, и финансовой политики медучреждения, на которое поступают бюджетные деньги.

Также на размер зарплаты влияют такие факторы, как тарифные разряды врачей, продолжительность страхового стажа.

Государство установило базовый тариф на одного пациента, который зачисляется в зарплату врача, в размере 370 гривен в год. Также для каждой возрастной группы пациентов применяют повышающий коэффициент.

Для возрастной категории от рождения до пяти лет этот коэффициент «4», и врач получает 1480 гривен за каждого такого пациента.

Для пациентов от шести до семнадцати лет используется коэффициент «2,2». За таких детей государство платит 814 гривен.

Для возрастной категории от 18 до 40 лет установлен коэффициент «1» — 370 гривен.

За пациентов в возрасте от 40 до 64 лет установлен коэффициент «1,2». Врачу начисляется 444 гривни.

Для пожилых пациентов, старше шестидесяти четырех лет, применяется коэффициент «2». За каждого такого больного предусмотрена выплата в размере 740 гривен.

Специалисты говорят о том, что многие работники бюджетных коммунальных поликлиник после введения в действие реформы начали получать заработную плату меньше минимальной. Такая ситуация возникает из-за недостаточного количества оформленных деклараций.

Еще одна проблема заключается в том, что, помимо закрепленных пациентов, врачи также занимаются лечением тех граждан, которые приписаны к поликлинике, но не заключили договоры. За такого пациента государство оплачивает 240 гривен в год. Но при этом нагрузка на специалиста значительно возрастает.

Также из-за недостаточного количества зарегистрированных договоров есть риск сокращения количества врачей в медучреждениях.

Нельзя не упомянуть еще об одной проблеме, которая возникла не в бюджетном секторе, однако с бюджетными деньгами. Речь идет о зарплатах госслужащих. Так, в 2019 году правительство решило заморозить стремительное повышение зарплат госслужащих. Чтобы они не сильно убегали вперед по сравнению с бюджетниками.

В заключительных положениях закона о Госбюджете на 2019 год указано, что предусмотрено в 2019-м для определения должностных окладов, зарплаты, денежного обеспечения работников государственных органов как расчетная величина применяется прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января… 2018 года. То есть они будут такими же, как в прошлом году, — повышения зарплат госслужащим в 2019 году не полагается.

Таблица 1



Таблица 2

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине увеличились выплаты семьям с детьми. Кроме того, в 2019 году также вырастет налоговая социальная льгота. Мы подробно рассказывали, кому она полагается и как ее получить.

*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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