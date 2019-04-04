Внезапно умер известный украинский тележурналист

Украина

В четверг, 4 апреля, скончался известный украинский журналист, региональный редактор телеканала «112 Україна» Тарас Москалюк. Об этом на его странице в Facebook сообщила Оксана Баркалова.

«Я напишу сразу всем. Потому что нет сил и возможности отвечать всем. Друзья. Это правда. Нелепая и страшная правда. Taras Moskalyuk, самый-самый с детства друг. Спасибо тебе, что ты был с нами в этой жизни. Церемония прощания в субботу в Киеве. Подробности потом», — написала она.

В сети сообщили, что причиной внезапной смерти стала болезнь. Дата кремации предварительно назначена на субботу, 6 апреля. Журналиста проводят в последний путь на Байковой, 16.

Друзья и коллеги, для которых трагическая новость стала ударом, вспоминают его как очень позитивного человека. Он умудрялся поддерживать хорошие человеческие отношения почти со всеми.

«Видно было, что он болеет, но он улыбался, шутил. Как всегда. Потом узнали, что он в больнице. Он приходил в офис буквально несколько дней назад. Я его ещё обнять успела», -написала журналистка «112 Україна» Оксана Зинковская.

«Редакционный батя… Николаевич… Не могу поверить… Я помню, как ты появился в моей жизни, стал региональным „боссом“ на 112. Для меня это тогда было глотком воздуха своего рода», — вспоминает харьковская журналистка София Кальницкая.

«Просто шок… Просто шок… Умер Тарас Москалюк… Буквально недавно мы с ним созванивались и собирались организовать в Ирпене шашлыки с нашими донецкими журналистами. Ждали теплых деньков и окончания выборов, когда все будут чуть-чуть свободнее… Только осознала, что с Тарасом мы дружны уже 31 год, со студенчества. Это такой светлый, яркий человечище! Господи, да что ж это такое?!» — Лариса Лисняк.

«Як страшно втрачати друзів… Твого позитиву, не дивлячись ні на що, бракуватиме багатьом», — Иванна Янчук.

«От нас ушёл благородный, доброжелательный Человек… Тарас, как же так?» — Аурика Дзигора.

Многие просто пишут: «Плачу».

Напомним, сегодня в Москве умер знаменитый режиссер Георгий Данелия. Он скончался в возрасте 88 лет после длительной болезни. Режиссер долгое время страдал от эмфиземы легких. А в конце января умер известный украинский журналист Николай Бабич, который работал заместителем руководителя отдела экономических новостей агентства УНИАН.

Как сообщали «ФАКТЫ», бразильский журналист Рафаэль Хенцель, которому удалось выжить в авиакатастрофе команды «Шапекоэнсе» в ноябре 2016-го, скончался в возрасте 45 лет от инфаркта, играя в футбол.

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