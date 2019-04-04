Интервью со звездой

Георгий Данелия: «Есть ли жизнь после смерти? Пока я жив, то есть...»

Ушел из жизни Георгий Данелия — гений кинематографа. Миллионам зрителей полюбились его картины «Не горюй», «Совсем пропащий», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Слезы капали», «Кин-дза-дза», «Паспорт», «Настя», «Орел и решка», «Фортуна» и многие другие. Особое место в творчестве Георгия Николаевича занимает снятый по его с Викторией Токаревой сценарию фильм «Джентльмены удачи». Данелия также является автором замечательных книг: «Безбилетный пассажир», «Тостуемый пьет до дна» и «Кот ушел, а улыбка осталась». Последние годы Георгий Николаевич болел, поэтому практически не давал интервью. Но для газеты «ФАКТОВ» легендарный кинорежиссер всегда делал исключение. Ведь очень любил Украину, тепло вспоминал свои поездки в Киев, Чернигов, Полтаву, сказочно красивую Диканьку…

Пять лет назад Георгий Данелия ответил на вопросы анкеты «ФАКТОВ».

— Как вы сами представились бы нашим читателям?

— Данелия, кинорежиссер.

— Ваш любимый цвет, запах, продукт, напиток?

— Любимый цвет — синий. «Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал», — это стихотворение Бараташвили я знаю с детства. Люблю, как пахнет земляника. Любимых блюд много — в зависимости от того, где я нахожусь, от погоды… Скажем, зимой в холод хороша картошка с селедкой. В Грузии прекрасны сациви, лобио, вино. Где-то за городом хороши шашлык и запах костра. А любимый мой напиток — «Боржоми».

— Чем для вас пахнет детство?

— Земляникой. Мы собирали ее с мамой.

— Счастье — это… что? Вы счастливый человек?

— Счастье — когда забываешь о всех горестях. А счастливый ли я человек? Бывают такие секунды.

— В чем вам видится смысл жизни?

— Не знаю.

— Что такое любовь?

— Какая? Ромео к Джульетте или моя любовь к коту Афоне? Если иметь в виду страстную любовь, то это приятная болезнь.

— Вы хорошо помните самый счастливый день своей жизни? А самый непростой?

— Самый яркий счастливый день — это День победы 9 мая 1945 года в Москве. Закончились бомбежки. Помню: было солнце, хорошая погода, играла музыка, и все-все улыбались или плакали. А самый непростой день вспоминать не буду.

— Чего вы ни за что не сможете простить другим людям?

— Мне иногда кажется, что никогда не прощу, а потом это прощаю.

— Что-то может довести вас до слез?

— Конечно.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?

— Очень разными. На этот вопрос нет однозначного ответа. Во всяком случае должно быть везение хотя бы.

— Есть у вас личная формула успеха?

— Нет, у меня есть формула работы. Сделай все, что можешь. Отдай времени, сколько у тебя есть. Не думай, а что будет за это — о последствиях. Не думай о своем удобстве и деньгах. Делай только то, что делаешь, и сделай, как можно лучше. А все остальное — потом.

— Какую роль в вашей жизни играют деньги?

— Ну, к сожалению, мы с ними не дружим.

— Что для вас означает быть свободным?

— Я никогда не чувствовал себя несвободным, поэтому мне очень трудно ответить на этот вопрос.

— Испытываете ли вы страх перед смертью?

— Нет.

— Что вы станете делать, узнав о том, что вам осталось прожить ровно семь дней?

— То же самое, что и сейчас. Я сижу и пишу книжку. У меня две вышло. Несколько лет это уже бестселлеры. Их переиздают и переиздают. И мне со всего мира уже звонят несколько лет. Называются книги «Безбилетный пассажир» и «Тостуемый пьет до дна». Как говорят, очень смешные. Сейчас пишу третью.

— Вы никогда не задумывались над тем, есть ли жизнь после смерти?

— Пока я жив, то есть. А чего мне думать, что нет? Ведь никто этого не знает. Поэтому пока я могу думать, что там есть, я так и думаю. Я думаю так, как мне хочется.

— Что вы вкладываете в понятие добра и зла?

— Именно эти понятия.

— Вас часто предавали?

— Не часто, но предавали.

— Что в жизни вам представляется самым непростым?

— Жить.

— Существует ли Бог?

—Я думаю, да. Только я не могу представить, какой он, совпадает ли он с теми иконографическими материалами, которые человечество создает или это нечто другое. Но, конечно, есть.

— Случались в вашей жизни чудеса?

— Да. Однажды я забыл дипломат со сценарием и постановочными в такси. Постановочных было три тысячи рублей старыми. Это были очень большие деньги, если учесть, что зарплата была двести рублей. И вот пришел я домой и вспомнил, что забыл дипломат. Понял, что… все. А в два часа ночи звонок в дверь, стоит какой-то мужчина. А на таксистов обычно же не смотришь, когда едешь. И вот этот мужчина протягивает дипломат и говорит: «Это ваш?» Я отвечаю: «Мой». Открываю и думаю, взял он деньги или нет. Смотрю: деньги лежат. Нетронутые! Я какую-то пачку взял (не знаю, сколько) и даю ему. А он говорит: «Вы мне все испортите! Я же себя сейчас чувствую таким благородным. А если возьму деньги, это чувство пропадет». И ушел. Это было приятное чудо.

— Сколько времени вы смогли бы прожить на необитаемом острове и что взяли бы с собой?

— Компьютер.

— В какую эпоху вам хотелось бы жить и с кем из представителей той эпохи пообщаться?

— Я хотел бы жить в свою эпоху и общаться с теми, с кем общался и кого сейчас нет. Мне повезло: у меня были и есть потрясающие друзья! Со мной работали замечательные художники и актеры…

— Как вы считаете, красота действительно может спасти мир?

— Красота — только не глаз, не губ, не ног, а красота души.



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