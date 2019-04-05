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Генерал рассказал, как НАТО защитит украинские корабли при проходе через Керченский пролив
В НАТО, пообещав поддержку украинским кораблям в Керченском проливе и Азовском море, приняли политическое решение. Это — стратегия по сдерживанию российской агрессии.
Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. По его мнению, вполне реальным является сопровождение украинских судов кораблями НАТО до моста через Керченский пролив. «Россияне не решатся при такой поддержке задерживать украинских моряков. В Азовское море корабли НАТО войти не могут. Я думаю, что сопровождение будет производиться с воздуха», — отметил он и добавил: «Североатлантический альянс, показав свою мощь, окажет тем самым большую поддержку нашей стране».
Полный материал с комментариями Николая Маломужа читайте на сайте «ФАКТОВ»: «С боевиками „ДНР"-"ЛНР“ разговаривать нет смысла, — генерал о плане Зеленского по Донбассу».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 5 по 13 апреля в Черном море будут проводиться крупнейшие многонациональные морские учения НАТО «Морской Щит 19».
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!