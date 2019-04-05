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Анализы кандидатов: Кличко-младший предложил Порошенко и Зеленскому альтернативу
Украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому сдать анализы в WADA (World Anti-Doping Agency, WADA). Об этом он написал в Facebook.
«Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!» — сказано в сообщении.
Он добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA. «Надеюсь, кандидатам в президенты не откажут», — отметил Кличко.
Напомним, в пятницу утром кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева. Другой кандидат, действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК «Олимпийский».
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