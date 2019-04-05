"Олимпийский" решил заработать на анализах Порошенко: посетителям предлагают спецэкскурсии

Общество

На НСК «Олимпийском», который может стать ареной для дебатов победителей первого тура президентских выборов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, решили воспользоваться ситуацией и изменили туристический маршрут.

«Хотите пройти по следам кандидатов в президенты Украины? Мы изменили маршрут экскурсионного тура и добавили возможность посетить комнаты медицинского и допинг-контроля. Только 10 дней! С 6 по 15 апреля! Стадион, так стадион! Приходите!», — говорится на странице НСК в Facebook.

Напомним, в комнате медицинского и допинг-контроля «Олимпийского» действующий глава государства утром 5 апреля сдавал анализы на алкоголь и наркотики. А кандидат в президенты Владимир Зеленский, заявив, что не доверяет государственному учреждению, поехал на анализы в частную клинику. И в результате он оконфузился со своими результатами и справками из «Евролаба».

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