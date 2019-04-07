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Пьяный боевик "ЛНР" с оружием устроил переполох на детской площадке (видео 18+)
Пьяного боевика, который распивал водку и «отдыхал» на одной из детских площадок оккупированного Луганска, сняла на видео местная жительница. Сюжет выложил в Facebook офицер ВСУ Александр Гром. «Лугандония. Защитники „Новороссии“ празднуют Благовещенье и зарплату», — прокомментировал он ролик, от которого у любого нормального человека кровь застынет в жилах.
Жители оккупированных территорий постоянно пишут в местных пабликах, что боевики разгуливают по городам и селам в стельку пьяные. И, несмотря на то, что находиться вне «воинских частей» с оружием террористам категорически запрещено, сообщения о том, что люди видят горе-вояк с «калашами» в транспорте, в магазинах, на рынках и иных общественных местах, встречаются в соцсетях регулярно.
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Известно, что 7 апреля в фейковых республиках отмечали пятую годовщину провозглашения «ДНР и «ЛНР». В Луганск и Донецк согнали бюджетников, которые «изображали радость». Видимо, многие после этого хорошо отпраздновали.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что стало известно, как Украина могла сорвать «русскую весну» на Донбассе.
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