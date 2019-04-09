Украина

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об открытии контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка». Он был закрыт 5 апреля после того, как боевики обстреляли позиции пограничников в Донецкой области в районе блокпоста, находящегося в гуманитарном дорожном коридоре «Донецк-Курахово», и ранили старшего смены пограннарядов.

Открытие движения через КПВВ «Марьинка» и отмена режима «красный» планируется в среду, 10 апреля, с 7:00. «В случае провокаций, создания опасности для граждан Украины, которые пересекают линию соприкосновения через любые КПВВ, реагирование Объединенных сил будет быстрое и адекватное», — сообщают в штабе ООС.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», разрешения для пересечения линии соприкосновения на Донбассе, заявку на которые в СБУ подали, начиная с 28 марта 2019 года, не будут иметь ограничения срока действия.

Также сообщалось, что с 1 марта все КПВВ перешли на летний режим работы: с 07.00 до 18.30.

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