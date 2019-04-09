Полиция начала поиски мужчины, избившего 10-летнего ребенка на детской площадке в Черкассах

Происшествия

Полиция Черкасской области разыскивает мужчину, избившего школьника. Напомним, в Киеве полиция ищет агрессивных подростков, устроивших расправу над школьницей.

Инцидент в Черкассах произошел 5 апреля в областном центре на улице Добровольского вблизи школы № 15. Нетрезвый мужчина отдыхал вместе с семьей на площадке. Ему не понравился громкий разговор школьников. Набросившись на одного из мальчишек, мужчина нанес ребенку несколько ударов в лицо и в живот. После чего вместе со своей семьей нападавший скрылся в неизвестном направлении.

По словам мамы пострадавшего школьника Натальи Данильченко, после тренировки в спортивной секции ее сын с товарищем возвращались домой через детскую площадку. Решили прокатиться на детской качели. Мальчик, закрутившись в качалке, громко крикнул. После этого неизвестный мужчина с бутылкой пива подбежал к ее сыну и со словами: «Ты разбудил моего ребенка! Что, взрослый совсем?» Он начал избивать мальчика прямо в качалке. Затем вся семья исчезла в направлении ветеринарной клиники «Панда».

Мама пострадавшего мальчика описала приметы мужчины и его семьи: «Невысокий, с маленькой светлой бородкой. Очень невоспитанный и легко входит в конфликты. С ним были двое детей: один ребенок совсем маленький и еще мальчик 3−4 лет. Детская коляска темно-бежевого или коричневого цвета с яркой толстой оранжевой полосой вдоль».

Женщина просит всех, кто может ей помочь в поисках, звонить по телефонам: 097−340−2520 или 063−581−6900.

Как сообщили в полиции области, за совершенное преступление мужчине грозит штраф в размере 850 гривен или 200 часов общественных работ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Чернигове средь бела дня четверо подростков жестоко избили и пытались изнасиловать 10-летнюю девочку. В Харькове пятеро подростков напали на прохожего мужчину и били его ногами.

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