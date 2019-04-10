Украина

Не будет выходным: Вятрович рассказал, как нужно поступить с 9 мая

9 мая должен остаться в календаре как День победы над нацизмом, но от государственного выходного в этот день стоит отказаться. Только так 9 мая перестанут использовать пророссийские силы для нагнетания противостояния. Выходной день можно перенести на 8 мая. Такое мнение озвучил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Пока 9 мая будет оставаться выходным днем синхронно с РФ, этот день будет иметь российско-советский формат и, безусловно, будет использоваться Россией», — заявил Вятрович в интервью Главкому. По словам главы УИНП, в этом году 9 мая все еще останется выходным, но в дальнейшем от такой практики стоит отказаться.

В качестве показательного примера Вятрович привел 7 ноября — день постоянных столкновений на политической почве: «Когда выходным в Украине был день 7 ноября, почти каждый год в этот день у нас были драки, стычки, недоразумения. После отмены выходного дня все забыли о том, что 7 ноября может быть днем для политических противоречий».

«8 мая должен быть государственным выходным, и формат отмечания 8 мая совсем другой», — считает Вятрович. 9 мая он предлагает окончательно закрепить в календаре как день памяти. «9 мая должен остаться Днем победы над нацизмом, в этот день должны вспоминать ветеранов Второй мировой, в частности ветеранов Красной армии», — подытожил глава УИНП.

Напомним, 9 мая в Украине действительно активизируются пророссийские силы с соответствующей риторикой и месседжами. Так, в ходе концерта на телеканале «Интер» в 2018 году ведущая неоднократно говорила об угрозе «фашизма» в Украине: якобы улицы переименовываются в честь фашистских захватчиков, а на улицах устраивают факельные шествия с портретами «фашистов». В Нацсовете по телерадиовещанию констатировали, что руководство телеканала прибегло к грубым манипуляциям и участвует в информвойне против Украины.

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